Xử lý hướng dẫn viên du lịch Quảng Ngãi tung tin thất thiệt về virus corona

Ngày 9/2, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa xác minh và đang củng cố hồ sơ để xử lý Trần Văn Danh (sinh năm 1996, trú thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, hành nghề hướng dẫn viên du lịch ở TP.HCM) do tung tin thất thiệt về dịch viêm đường hô hấp cấp nCoV trên facebook.

Trần Văn Danh tại cơ quan công an. (Ảnh: C.A)

Khoảng 9h ngày 7/2, Danh sử dụng tài khoản Danh Ryker đăng tải dòng trạng thái: "Welcome anh Corona đã đến với Lý Sơn”. Trong khoảng thời gian ngắn, bài đăng này có hơn 4.000 lượt xem cùng rất nhiều lượt chia sẻ.

Thời gian này, huyện đảo Lý Sơn đang vào mùa du lịch. Do đó thông tin trên khiến đông đảo người dân và du khách hết sức bất an.

Xác minh thông tin trên không đúng sự thật, lực lượng chức năng truy xét và triệu tập Trần Văn Danh đến trụ sở công an làm việc. Danh thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Đây là trường hợp thứ hai ở Quảng Ngãi bị xử lý về việc tung tin thất thiệt liên quan đến dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona.

