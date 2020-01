Xe 40 chỗ nhồi 82 khách, bị phạt 70 triệu đồng

Ngày 20/1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa phát hiện và xử phạt 2 xe khách chở gấp đôi số khách so với quy định.

Cụ thể, tối 19/1, khi tuần tra trên quốc lộ 1A đoạn thuộc địa phận TP Biên Hòa, tổ công tác do Trung tá Trần Văn Bắc làm tổ trưởng ra hiệu lệnh dừng kiểm tra xe khách 40 chỗ chạy hướng TP.HCM - Nghệ An do tài xế Nguyễn Văn Nghĩa cầm lái, phát hiện trên xe có 82 người. Tài xế Nghĩa không xuất trình được giấy phép lái xe và hợp đồng vận chuyển hành khách. Căn cứ Nghị định 100/2019, lực lượng chức năng lập biên bản xử lý vi phạm, phạt 70 triệu đồng.

Cùng thời điểm trên, tổ công tác khác cũng tuần tra trên Quốc lộ 1A do Trung tá Trương Thành Thảo làm tổ trưởng phát hiện xe khách 43 chỗ do tài xế Hoàng Quỳnh cầm lái chạy theo hướng từ TP.HCM đi Quảng Trị chở 77 người. Xe lắp thêm giường nằm không đúng thiết kế của nhà sản xuất, chở hành lý, hàng hóa quá khổ.

Nhiều nhà xe nhân cơ hội Tết để nhồi nhét, chở quá số người quy định.

Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ giấy phép lái xe, giấy đăng ký, phù hiệu và tem kiểm định xe. Theo Nghị định 100/2019, xe khách này vi phạm nhiều lỗi, có thể bị xử phạt hơn 140 triệu đồng đối với tài xế và chủ xe.

Sau khi lập biên bản, cả 2 xe vi phạm được đưa về Bến xe khách Đồng Nai để bố trí thêm 2 xe khác, san bớt hành khách, đảm bảo đúng số lượng người quy định rồi mới tiếp tục hành trình.