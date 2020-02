TP.HCM yêu cầu siết chặt quản lý vũ khí, thuốc nổ

Cụ thể, UBND TP.HCM đề nghị Công an TP, Bộ Tư lệnh TP và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Chính quyền thành phố cũng đề nghị các sở, ngành, cơ quan thông tấn báo chí được đề nghị phối hợp Công an TP trong công tác này.

Theo báo cáo của Công an TP, tình trạng tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ trên địa bàn thời gian qua diễn biến phức tạp. Công an TP thời gian qua thu giữ 5 súng quân dụng, 1 súng thể thao, 3 súng săn, 776 công cụ hỗ trợ, 1.104 vũ khí thô sơ; vận động thu hồi 59 súng săn, súng hơi, 36 súng tự chế, 556 vũ khí thô sơ, 3 lựu đạn, mìn…. Cơ quan này cũng bắt giữ 129 người, truy tố 23 người, xử lý hành chính 184 vụ với số tiền phạt hơn 1,3 tỷ đồng.

Lợi dụng tốc độ phát triển của công nghệ thông tin và mạng xã hội, nhiều người đăng tải các video giới thiệu, mua bán, hướng dẫn chế tạo, sản xuất, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, đồ chơi nguy hiểm, gây khó khăn trong quản lý và ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Do đó, Công an TP.HCM kiến nghị UBND TP báo cáo Chính phủ chỉ đạo tăng cường giám sát hoạt động internet, rà soát và gỡ bỏ các trang web có video giới thiệu, mua bán và hướng dẫn chế tạo, sản xuất, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; kiểm tra hoạt động rao bán trên các trang mạng để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm Luật An ninh mạng.

