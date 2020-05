Thực hư sư trụ trì chùa ở Thái Bình bị tố mua trẻ em xôn xao dư luận

Nghi vấn sư thầy mua trẻ em

Mạng xã hội gần đây chia sẻ vụ việc trụ trì chùa Linh Sơn (xã Sơn Hà, Thái Thụy, Thái Bình) có hiện tượng mua trẻ em và gắn mác “nhận trẻ bị bỏ rơi”.

Sáng 12/5, trả lời PV VTC News, ông Phạm Đăng Quân – Chủ tịch UBND xã Sơn Hà (Thái Bình) cho biết, Công an huyện Thạch Thất, Công an TP Hà Nội đang phối hợp cùng Công an tỉnh Thái Bình điều tra về 3 cháu bé được thầy Thích Diệu Huệ (trụ trì chùa Linh Sơn) mang về chùa nuôi dưỡng.

Hiện, cơ quan công an đưa 3 đứa trẻ lên Trung tâm Bảo trợ Xã hội ở Hà Nội để chăm sóc, nuôi dưỡng.

Cũng theo ông Quân, trụ trì chùa Linh Sơn có dấu hiệu gian dối, dàn dựng hiện trường giả 3 trẻ bị bỏ rơi tại chùa.

Khu vực lán lá để tiếp khách, nơi sư thầy dựng cảnh 3 trẻ bị bỏ rơi.

Cụ thể, khoảng 20h50 ngày 14/4, chính quyền địa phương nhận tin báo từ trụ trì chùa Linh Sơn về trường hợp bé gái 11 ngày tuổi bị mẹ ruột bỏ rơi trong một chiếc thùng tại nhà lá ở khuôn viên chùa. Qua kiểm tra, tại hiện trường có quần áo, bỉm sữa của trẻ em cùng 1,3 triệu đồng và bức thư viết tay.

Chủ tịch UBND xã Sơn Hà, đại diện chính quyền địa phương cùng cán bộ y tế xuống hiện trường lập biên bản, thăm khám sức khỏe ban đầu cho bé, đồng thời phát bản tin trên hệ thống phát thanh xã để thông báo trường hợp trẻ bị bỏ rơi và tìm người thân cho bé. Sau 1 tuần không có ai tới nhận, nhà chùa tạm nuôi dưỡng trẻ.

Lúc 20h50 ngày 24/4, chính quyền xã Sơn Hà tiếp tục nhận thông tin từ trụ trì chùa Linh Sơn có bé trai hơn 10 ngày tuổi bị bỏ rơi tại chùa.

“Tôi cũng hội ý Trưởng Công an xã, đây không phải trường hợp bỏ rơi mà có vấn đề. Tôi lo sợ có việc trung chuyển trẻ nhỏ nên báo Công an huyện Thái Thụy để nắm rõ tình hình tại sao chỉ trong 10 ngày mà có 2 cháu nhỏ bị bỏ rơi ở chùa.

Ngày 26/4, tiếp tục có bé trai khoảng 4-5 tháng tuổi cũng được nhà chùa thông tin bị bỏ rơi trong khuôn viên chùa. Trong 12 ngày có 3 cháu bị bỏ rơi, tôi rất băn khoăn.

Sau đó, Cơ quan công an của huyện Thạch Thất, Công an TP Hà Nội thông tin, có gia đình tới trình báo bị mất con. Qua điều tra, đứa trẻ này nằm ở chùa Linh Sơn, liên quan trụ trì Thích Diệu Huệ.

Điều xảy ra hoàn toàn trái với điều sư thầy báo trẻ bị bỏ rơi. Thực chất vấn đề là dàn dựng để báo chính quyền, các bé là do sư đón về”, Chủ tịch xã Sơn Hà nói.

Ông Quân cho biết thêm, qua nắm bắt thông tin ban đầu, 3 đứa trẻ này cùng được một người phụ nữ tên Linh Giang (20 tuổi, quê Chí Linh, Hải Dương) giới thiệu cho sư thầy Thích Diệu Huệ. Sư thầy quen người này qua mạng xã hội.

Người phụ nữ tên Linh Giang trình bày hoàn cảnh các cháu bé và đề xuất với nhà sư nhận nuôi các cháu, mỗi lần nhận nuôi nhà sư sẽ chuyển chi phí sinh hoạt cho mẹ các cháu.

Tổng số tiền trụ trì Thích Diệu Huệ thừa nhận chuyển cho người phụ nữ tên Linh Giang để hỗ trợ cho mẹ 3 cháu bé là 116 triệu đồng. Trong đó, trường hợp trẻ đầu tiên, trụ trì Thích Diệu Huệ chuyển 35 triệu đồng và 1 triệu đồng tiền xe cho Linh Giang. Hai trường hợp còn lại chuyển mỗi trường hợp 40 triệu đồng.

Lá thư viết tay do người tên Linh Giang viết để lại bên cạnh cháu bé.

Trụ trì chùa Linh Sơn trực tiếp đón trẻ đầu tiên từ Vĩnh Phúc về chùa, lá thư viết tay cũng do người tên Linh Giang viết, 2 đứa trẻ còn lại được người tên Linh Giang đưa về chùa, sư thầy ra đón và dàn dựng hiện trường trẻ bị bỏ rơi.

Theo ông Quân, phật tử và nhân dân địa phương đang đặt câu hỏi vì sao thầy chùa lại làm như vậy khiến người dân giảm lòng tin và hoài nghi về nhà chùa. Từ năm 2017 tới nay, sư thầy về chùa và làm nhiều việc tốt cho chùa cùng nhân dân địa phương.

“Việc mua hay bán hay như thế nào thì tôi chưa khẳng định vì hiện cơ quan chức năng đang làm. Điều thầy sai là ban đầu thầy bảo những đứa trẻ bị bỏ rơi, nhưng lại không đúng là bỏ rơi mà thầy đều biết trước cả. Như vậy, người ta kết luận thầy có mua trẻ về.

Thấy đứa trẻ thương tâm, bố mẹ không nuôi được, nhà chùa mua về nuôi cũng là chuyện bình thường vì thương đứa trẻ thôi, còn nếu điều tra mà có việc thầy bán thì pháp luật sẽ xử lý”, Chủ tịch xã Sơn Hà nói và mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ sự việc để thông tin cho người dân hiểu đúng vấn đề và đảm bảo vấn đề tự do, tín ngưỡng của bà con nhân dân địa phương.

Nguồn tin từ lực lượng chức năng cho biết, 3 cháu bé trên nằm trong một đường dây mua bán trẻ em, nghi phạm tên Linh Giang hiện bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra làm rõ.

Sư thầy nói gì?

Trả lời PV VTC News, sư thầy Thích Diệu Huệ - trụ trì chùa Linh Sơn khẳng định, không có chuyện nhà chùa mua bán trẻ em. Việc nhận các trẻ bị bỏ rơi về chùa chỉ xuất phát từ tình thương.

“Qua mạng xã hội facebook, tôi đọc được thông tin những bạn trẻ mang thai ngoài ý muốn nhưng không thể nuôi con. Người dùng facebook đăng lên mạng xã hội để những gia đình hiếm muộn đón con về nuôi.

Thương những đứa trẻ ấy, sợ các con bị bán sang Trung Quốc hay bị bỏ rơi trong thùng rác… tôi ngỏ ý muốn nhận các bé về nuôi”, trụ trì chùa Linh Sơn cho hay.

Chùa Linh Sơn - nơi đang bị dư luận đặt nghi vấn việc mua trẻ em.

Sư thầy cho biết, cả ba đưa trẻ được nhà chùa nhận về nuôi đều chung hoàn cảnh người mẹ quá nghèo khó không nuôi nổi con nên cầu cứu nhờ nuôi giúp.

Đối với 2 bé sơ sinh, do mẹ của các bé quá khó khăn, không thể nuôi con nên nhờ thầy đón về nuôi dưỡng, chăm sóc, sau này có điều kiện sẽ quay trở lại thăm con. Sư thầy Diệu Huệ thương tình nên đồng ý và đưa tiền cho một người phụ nữ để thanh toán toàn bộ viện phí cũng như tiền bồi dưỡng sức khỏe cho 2 người mẹ này.

“Lúc đầu tôi cũng băn khoăn nhưng nghĩ đến cảnh nếu mình không nhận nuôi, bé có thể gặp nguy hiểm nên tôi đồng ý.

Người phụ nữ nhận tiền của tôi để thanh toán viện phí giúp mẹ bé, sau đó đưa bé tới chùa. Tôi cũng có báo cáo tới chính quyền địa phương và thông tin rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để người thân có thể tới nhận cháu. Nếu tôi có ý định buôn bán trẻ em thì không bao giờ báo chính quyền", trụ trì Thích Diệu Huệ chia sẻ về việc nhận nuôi cháu bé thứ 2.

Trong đó, đứa trẻ đầu tiên được trụ trì Thích Diệu Huệ trực tiếp đưa từ Vĩnh Phúc về chùa sau đó báo chính quyền địa phương là có trẻ bị bỏ rơi.

Quang cảnh trong chùa Linh Sơn.

Đến cháu bé thứ 3, sư thầy thừa nhận đúng là mẹ cháu có mục đích bán con nhưng tại thời điểm nhận bé thầy không hề hay biết gì.

Thông qua người phụ nữ tên Linh Giang (cũng là người giới thiệu 2 bé trên), sư thầy Thích Diệu Huệ biết cháu bé 6 tháng, bố mẹ cháu bỏ nhau, mẹ cháu bị bệnh nên không thể tiếp tục nuôi con. Sư thầy đưa cháu về chùa để nhà chùa hỗ trợ mẹ cháu bé trong thời gian khó khăn này.

Tuy nhiên, ngày đầu về chùa, cháu bé khóc rất nhiều. Sư thầy liên lạc xin số điện, facebook của mẹ cháu nhưng đều bất thành. Thấy đứa trẻ khóc vì thiếu bầu sữa, hơi ấm của mẹ… Sư thầy Thích Diệu Huệ mong bé gặp lại mẹ, nếu gia đình có khó khăn gì thầy có thể giúp đỡ.

Một vài ngày sau, bố cháu bé biết chuyện và trình báo cơ quan công an.

Cũng theo sư thầy Thích Diệu Huệ, ngày 3/5, Công an TP Hà Nội về chùa đón các cháu đến Trung tâm Bảo trợ Xã hội ở Hà Nội và mời thầy tới cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra. Đến 4/5, thầy Thích Diệu Huệ được trở về địa phương.

Đồng thời, mẹ các cháu bé cũng được triệu tập tới lấy lời khai. Trong đó, bé 6 tháng tuổi được bố đón về chăm sóc. Hai bé còn lại đang ở tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội và gia đình các bé đều mong muốn thầy tiếp tục nhận nuôi các bé.

“Người mẹ là sinh viên có nói, cô bé sợ nếu để bố biết chuyện sẽ đột quỵ. Bà ngoại của cháu bé còn lại cũng đang lưỡng lự trong việc nhận cháu về nuôi”, sư thầy Thích Diệu Huệ tâm sự.

Hiện, trụ trì chùa Linh Sơn cũng như rất nhiều phật tử khác đang chờ kết luận từ cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

“Thời gian qua tuy không dài nhưng tôi trực tiếp chăm sóc các bé nên giờ rất nhớ và thương các con. Sau khi trở về địa phương tôi cũng lên gặp chính quyền địa phương để thông báo và xin lỗi vì thời gian qua để xảy ra những lùm xùm không đáng có. Đây cũng là một bài học để tôi tự rút kinh nghiệm cho bản thân”, sư thầy Thích Diệu Huệ chia sẻ thêm.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này!

Video: Bé 2 tuổi bị bỏ rơi ở Bệnh viện Từ Dũ