Thanh tra Sở Nội vụ Đắk Lắk bị bắt: Người bị tống tiền đã làm đơn nghỉ việc

(VTC News) - Hai Phó Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả và Chủ tịch UBND phường Quang Hanh bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách do vi phạm trong công tác quản lý đất đai.

(VTC News) - Thanh tra viên Sở Nội vụ Đắk Lắk phát hiện hồ sơ làm việc của bà T. có sai phạm nên đã vòi tiền và bà này trình báo công an, đồng thời viết đơn xin nghỉ việc.

(VTC News) - Giám đốc Công an TP.HCM giao Thanh tra Công an TP.HCM điều tra sự việc CSGT Tân Sơn Nhất bị tố vòi 6,2 triệu đồng từ người vi phạm trong 30 ngày.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm cá nhân do để xảy ra những sai phạm đất đai.

(VTC News) - Đại tá Bùi Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình được Bộ Công an điều động và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên từ 1/7.