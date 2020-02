Sự thật người phụ nữ Gia Lai tự cách ly sau khi trở về từ Vũ Hán

Tại cuộc họp bàn về các phương án ứng phó với dịch nCoV sáng nay, Sở Y tế Gia Lai cho biết, Sở đang liên lạc thường xuyên với chị chị N.T.H.T., 34 tuổi, người xã Ia Nhin, huyện Chư Pah, để giám sát, theo dõi sức khỏe của người này.

Cụ thể, khi cơ quan chức năng nhận được tin chị T. mới trở về từ Vũ Hán và đến kiểm tra thì chị này không còn ở đó. Người nhà cho biết chị T. đi Bình Định và tự cách ly ở đó.

Để giám sát trường hợp này, Sở Y tế trao đổi qua điện thoại để hướng dẫn các kiến thức cần thiết. Ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế, nói: “Chị T. cho biết từ khi trở về đến nay chưa có biểu hiện viêm phổi như ho, sốt".

Tuy nhiên, đến chiều 2/2, lãnh đạo Sở Y tế Gia Lai thông tin lại, người phụ nữ về Việt Nam ngày 21/1 này chưa hề đi Bình Định, cũng không tự cách ly mà thực ra vẫn ở địa phương, đang cách ly để theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

"Chúng tôi cử đoàn đến nhà để giám sát và tìm hiểu thông tin vì chị này từ Vũ Hán vừa về Gia Lai. Người nhà nói chị này đã về Bình định. Hôm nay, chúng tôi xác minh được chị này không hề về Bình Định do nhậu với nhóm bạn bị say. Do chị này có dấu hiệu ho, mệt nên được người thân đưa đến bệnh viện tỉnh. Hiện bệnh nhân T. được cách ly và chờ kết quả xét nghiệm virus corona", Sở Y tế Gia Lai thông tin.

