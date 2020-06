Sau mưa lớn kèm giông lốc, TPHCM thiệt hại lớn

Theo thống kê ban đầu sáng 14/5, cơn mưa khiến hơn 60 tuyến đường bị ngập, hàng nghìn xe máy bị hư hỏng do ngập nước, hàng chục vụ cây gãy đổ do giông lốc gây ra khiến 1 người thiệt mạng và nhiều người đi đường bị thương.

Trận mưa to như trút nước bắt đầu vào khoảng hơn 16h00 ngày 14/6 đến tối cùng ngày khiến rất nhiều khu vực tại TP.HCM chìm trong biển nước. Chỉ sau 20 phút, hàng chục tuyến đường nước ngập đến nửa mét khiến nhiều phương tiện giao thông chết máy la liệt trên đường và dọc trên vỉa hè, người dân phải vất vả dắt bộ xe giữa dòng nước. Dọc trên các tuyến phố, nước tràn vào nhà nhiều hộ dân hai bên đường, mọi hoạt động kinh doanh, buôn bán gần như bị tê liệt.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đây là trận mưa cực đoan và lớn nhất từ đầu năm đến nay, lượng mưa đạt khoảng 90mm, các khu vực ngoại thành có nơi vượt 120mm. Tuy lượng mưa này vẫn nằm trong tần suất thiết kế hệ thống thoát nước của thành phố hiện nay (137,70mm đối với tuyến cống cấp 2, thiết kế cho lượng mưa đạt trong 1 giờ 30 phút ứng với chu kỳ 100 năm), nhưng tại rất nhiều khu vực, nước ngập đến mấy tiếng đồng hồ vẫn không rút được khiến người dân, phương tiện di chuyển hết sức khó khăn.

Đơn cử như khu vực đường Hồ Văn Tư (quận Thủ Đức) bị ngập nặng chỉ khoảng 15 phút sau khi bắt đầu mưa khiến người dân ở đây phải đắp bao cát tạm bợ gần nửa mét để chắn nước, nhưng vẫn không thể ngăn hoàn toàn dòng nước tràn vào nhà mỗi khi có xe lớn đi ngang qua.

Nước ngập thành sông ở khu vực đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức).

Tại khu vực đường Phan Anh (quận Tân Phú) và đường Nguyễn Duy Trinh (Quận 2), nhiều tuyến phố lớn biến thành biển nước khiến hàng loạt xe lưu thông bị chết máy phải dắt bộ bì bõm trên đường.

Tại Bến xe miền Tây (quận Bình Tân), nước ngập hơn 4 tiếng đồng hồ mới bắt đầu rút khiến tất cả các chuyến xe phải xuất bến trễ; hàng chục xe máy trong bãi đỗ của Bến xe bị hư hỏng do ngập nước lút bánh; toàn bộ khu vực nhà chờ phải đóng cửa do nước bẩn, rác thải tràn vào khắp sàn; hành khách vạ vật ngồi chờ xe ngoài sảnh… Sau cơn mưa, khu vực đường Kinh Dương Vương xảy ra ách tắc giao thông nghiêm trọng, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Theo thông tin từ Trung tâm chống ngập TP.HCM, nguyên nhân gây ngập trên diện rộng sau trận mưa chiều 13/6 dù lượng mưa không quá lớn trong một thời gian ngắn chủ yếu là do tình trạng xả rác xuống hệ thống thoát nước còn phổ biến. Khi mưa lớn, áp lực nước cao sẽ cuốn trôi rác vào lưới chắn rác làm cản trở dòng chảy. Mặc dù thời gian qua, UBND TP.HCM chỉ đạo xử lý tình trạng lấn chiếm hệ thống thoát nước, cửa xả, kênh rạch nhưng cứ đến mùa mưa là mọi thứ lại “đâu vào đấy”.

Trận mưa lớn kèm dông lốc còn gây ra nhiều vụ ngã, đổ cây làm người đi đường bị thương. Trong đó, vào khoảng 19 giờ tối tại đoạn đường Tô Hiến Thành (Quận 10) đã xảy ra sự việc đau lòng khi một cây xanh lớn ngã đè 1 người đi đường chết tại chỗ. Được biết, cây đổ xuống đường có tán rộng, cành rậm rạp gây ra va chạm rất mạnh khiến nạn nhân thiệt mạng ngay lập tức.

Video: Cây xanh gãy nhánh, đè chết người đi đường ở TP.HCM

Trong chiều cùng ngày, một người khác đang di chuyển trên Đường 3/2 (Quận 10) cũng bị cành cây gãy trong mưa lớn, gió mạnh làm gãy tay. Tại đường Độc Lập (quận Tân Phú), gió lớn khiến một cây to bật gốc đè một người đi đường bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Tại một trường mầm non ở khu vực Quận 2, một cây phượng bật gốc cũng ngã đè về hướng cổng trường gây hư hại một phần mái che, may mắn không có thiệt hại về người vì là ngày nghỉ, không có học sinh đi học.

Theo Công ty Công viên Cây xanh TP.HCM, việc đô thị hóa, thi công vỉa hè, thi công ngầm hoá lưới điện và các tuyến ống cấp nước, thoát nước, phát quang đường dây diện, xâm hại cây xanh (cụ thể là hành vi đổ hóa chất vào gốc cây) làm giảm sức chống chịu của hệ rễ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ngã đổ và ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống cây xanh của thành phố. Hậu quả là dù được thường xuyên duy tu, chăm sóc nhưng hễ đến mùa mưa bão là lại xảy ra tình trạng cây ngã đổ gây nguy hiểm cho người đi đường, nhất là đối với những nhóm cây do các đơn vị tư nhân quản lý.

Câu chuyện về chống ngập vẫn luôn là mối bận tâm hàng đầu của TP.HCM trong nhiều năm qua. Phạm vi ảnh hưởng và tác động của vấn đề ngập nước rất lớn đến chất lượng sống của người dân và mục tiêu phát triển của thành phố. Mặc dù thời gian qua TP.HCM nỗ lực tập trung chống ngập, nhiều dự án chống ngập mới được triển khai nhưng các khu vực dân cư, đường phố tại những dự án đó vẫn tái diễn ngập vào mỗi mùa mưa bão; thậm chí chỉ một cơn mưa cũng có thể gây thiệt hại nặng về tài sản và nhân mạng.