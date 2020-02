Nữ hành khách tố tài xế Be xúc phạm nhân phẩm do bị hủy chuyến

Ngày 7/2, trả lời VTC News, đại diện Công ty Cổ phần Be Group (Be) cho biết, công ty đang xác minh thông tin khách hàng phản ánh về việc bị tài xế Be xúc phạm danh dự, nhân phẩm và sẽ có phản hồi trong ngày.

Theo lời kể của chị Lê Mỹ L., ngày 5/2, chị đặt xe ôm công nghệ Be đi từ Cầu Calmette đến Bệnh viện Từ Dũ (quận 1, TP.HCM) và được ứng dụng báo tài xế Đào Thành C. sẽ đến đón.

Khi tài xế đến, chị L. đề nghị để người em dưới 10 tuổi đi cùng. Anh này yêu cầu chị đặt thêm xe khác để chở nhưng nữ khách hàng không đồng ý và hủy chuyến. Sau đó, chị L. đặt cuốc khác cũng của hãng Be và tài xế mới này đồng ý chở 2 người.

Chị L. tố cáo anh C. xúc phạm nhân phẩm, danh dự.

Khoảng 15 phút sau khi tới nơi, chị nhận được nhiều đề nghị kết bạn trên Zalo kèm theo câu hỏi: “Em làm dịch vụ massage phải không? Giá massage bao nhiêu?”. Chị L. tìm kiếm số điện thoại của mình trên facebook thì thấy tài khoản Xoài Công Tử đăng hình ảnh và số điện thoại của chị trong trang "Be –group Sài Gòn", nội dung là "300k/suất". Ảnh đại diện của tài khoản Xoài Công Tử chính là ảnh tài xế Đào Thành C., người bị chị L. hủy chuyến chở trước đó.

Để làm rõ, chị L. nhắn tin cho tài khoản Xoài Công Tử hỏi chuyện thì người này gỡ bài đăng và chặn facebook của chị.

“Tôi không thể tin được là tài xế Be có thể đăng tải thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm tôi như vậy dù tôi không làm gì sai. Tôi rất sốc, và chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến công việc làm ăn của tôi. Tôi có phản ánh đến Công ty Cổ phần Be Group nhưng đến nay chưa có phản hồi”, chị L. bức xúc.

