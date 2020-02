Hai người Trung Quốc chết ở Bạc Liêu nghi do ngạt nước

Ngày 3/2, Chánh văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Tấn Khương cho biết, đơn vị này vừa gửi thông báo đến Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) và Sở Ngoại vụ TP.HCM về việc có hai người quốc tịch Trung Quốc chết tại xã Ninh Qưới A, huyện Hồng Dân.

Thông tin từ UBND tỉnh Bạc Liêu.

Cụ thể, ông You Nianwu (36 tuổi) và con trai là You Yuelong (4 tuổi) được gia đình phát hiện chết trên kênh xáng Le Le (ấp Ninh Tiến, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân) vào ngày 2/2, nghi do ngạt nước. Hai người này nhập cảnh vào Việt Nam ngày 22/1.

"Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đang phối hợp với các cơ quan liên quan xác minh, làm rõ nguyên nhân cái chết của hai nạn nhân", UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết.

UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan trong tỉnh thông báo rộng rãi về trường hợp này, tránh lan truyền thông tin sai lệch trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Trưa 2/2, bà Dương Thị Liên (51 tuổi, ngụ ấp Ninh Tiến, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân) đến cơ quan công an trình báo việc con rể bà là You Nianwu (36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bị mất tích từ chiều 1/2. Gia đình tổ chức tìm kiếm thì phát hiện thi thể nghi là ông You Nianwu và cháu You Yuelong nổi trên kênh xáng Le Le.

