Đề xuất quy định nhập số chứng minh thư khi nạp thẻ điện thoại

Tại hội nghị tổng kết đợt thanh tra diện rộng về thuê bao di động trả trước sáng nay, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) kiến nghị lãnh đạo Bộ một số giải pháp nhằm hạn chế tình trạng sim rác; trong đó đề xuất không cho phép chủ thuê bao tự kiểm tra thông tin thuê bao (thông qua nhắn tin 1414 và qua trang web).

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất yêu cầu người dân cập nhật thông tin thuê bao trong một lần nạp thẻ điện thoại.

Đồng thời, trong một lần nạp thẻ điện thoại, chủ thuê bao phải nhập kèm số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc hộ chiếu, ngày cấp.

Ông Đỗ Hữu Trí, Phó Chánh thanh tra Bộ TT&TT cho biết, khách hàng chỉ cần nhập số chứng minh nhân dân một lần nạp thẻ nhằm cập nhật thông tin thuê bao. Sau lần đó, việc nạp thẻ diễn ra theo bình thường.

Đề xuất này nhằm cập nhật thông tin thuê bao chính xác. Trường hợp các thông tin này trùng khớp với thông tin trong cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp viễn thông thì cho phép nạp tiền vào tài khoản. Trường hợp không trùng khớp, doanh nghiệp nhắn tin thông báo chủ thuê bao đến điểm cung cấp dịch vụ viễn thông của chính doanh nghiệp viễn thông cập nhật lại thông tin thuê bao để tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Trước đó, Bộ TT&TT, các Sở TT&TT phối hợp với bên liên quan tổ chức đợt thanh tra diện rộng về quản lý thuê bao di động trả trước.

Kết quả thanh tra cho thấy vẫn còn tình trạng bán sim rác trên thị trường. Thanh tra Bộ đã phối hợp với Cục Viễn thông xử phạt 4 doanh nghiệp (Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Viettel, Tổng công ty MobiFone, Công ty Vietnamobile), mỗi doanh nghiệp 90 triệu đồng.

Các Sở TT&TT xử phạt 12 chi nhánh của nhà mạng với tổng số tiền là 190.300.000 đồng, đồng thời xử phạt 21 điểm cung cấp dịch vụ viễn thông với tổng số tiền 226.950.000 đồng.

Một số sai phạm chủ yếu của các nhà mạng là ký hợp đồng cộng tác viên với các cá nhân (không phải là nhân viên) để triển khai điểm cung cấp dịch vụ viễn thông lưu động. Một số điểm cung cấp dịch vụ viễn thông chưa niêm yết công khai hợp đồng theo mẫu.

Đặc biệt, vẫn còn tình trạng sử dụng cùng một ảnh chụp để thực hiện nhiều giao dịch, dữ liệu thông tin thuê bao không đúng với chứng minh nhân dân. Nhiều đại lý còn tình trạng lợi dụng thông tin cá nhân của khách hàng để kích hoạt sim rác.

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông vừa xử phạt 4 nhà mạng, mỗi nhà mạng 90 triệu đồng vì liên quan đến sim rác.

Theo Thanh tra Bộ, có nhiều nguyên nhân khiến sim rác vẫn tồn tại trên thị trường, trong đó có việc các đại ý lợi dụng quy định cá nhân, tổ chức có thể đăng ký sử dụng nhiều thuê bao để thực hiện các thủ tục đăng ký thông tin cho nhiều sim rồi thực hiện việc bán sim đã kích hoạt trước. Doanh nghiệp đăng ký sử dụng nhiều nhất là 88.637 thuê bao di động.

Có tình trạng sao chép, trao đổi ảnh chụp chủ thuê bao, ảnh chụp chứng minh nhân dân, căn cước công dân giữa các đại lý để giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. Doanh nghiệp chiết khấu trực tiếp cho các đại lý với mức chiết khấu cao cho phát triển thuê bao mới, dẫn đến các đại lý đăng ký và kích hoạt bán sim rác.

Thanh tra Bộ TT&TT kiến nghị Bộ Công an, Bộ Công thương chỉ đạo lực lượng công an, quản lý thị trường tại địa phương phối hợp với các Sở TT&TT thanh tra, kiểm tra, giám sát tình trạng lưu thông, bán sim rác; sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu căn cước công dân để có cơ sở đối chiếu so sánh với cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao.

Kiến nghị Sở TT&TT các tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động đăng ký thông tin thuê bao di động, mua bán sim rác, ngăn chặn việc lợi dụng sử dụng sim rác để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động khuyến mãi dịch vụ thuê bao di động không đúng quy định trên địa bàn, xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm, cạnh tranh không lành mạnh.