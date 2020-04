Chủ tịch TP.HCM yêu cầu kiểm điểm sai phạm về phê duyệt dự án ở quận 2

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa giao cho Chủ tịch UBND Quận 2 chủ trì tổ chức kiểm điểm đối với các tổ chức, cá nhân thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 2 và UBND Quận 2 có liên quan đến các thiếu sót, khuyết điểm tại một số dự án trên địa bàn.

Ông Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu Quận 2 qua việc kiểm điểm có phân tích, kiến nghị, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đến thành phố và các cơ quan liên quan.

Công ty Công ích Quận 2 là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, chủ sở hữu là UBND TP.HCM, hoạt động trên nhiều lĩnh vực, đa ngành nghề, chủ yếu là hoạt động công ích và xây dựng.

Theo kết luận của Thanh tra TP.HCM, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 2 phê duyệt dự án đầu tư 36 căn nhà phố liền kế thuộc Dự án Khu dân cư số 1 (mở rộng) đường Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi trước khi được UBND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư. Việc phê duyệt này là sai quy định.

Công ty Dịch vụ Công ích Quận 2 có nhiều sai phạm.

Ngoài ra, giai đoạn 2015 - 2018, công ty sử dụng quỹ lương này để chi trả lương cho người quản lý sau thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế, không công khai đầy đủ quyền lợi được hưởng của người lao động (bao gồm tiền lương).

Đối với UBND Quận 2, từ thời điểm được giao tiếp nhận, quản lý cơ sở nhà đất số 5, ấp An Phú, xã An Phú, huyện Thủ Đức (nay là đường Nguyễn Thị Định, phường An Phú, Quận 2), cơ quan này chưa thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về nghiên cứu, đề xuất việc sử dụng phù hợp với quy hoạch đối với cơ sở nhà, đất này.

Quận 2 cũng chậm chỉ đạo và báo cáo UBND TP về giải quyết tồn tại của công ty liên quan đến việc thực hiện Dự án Khu dân cư số 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 2 tổ chức kiểm điểm đối với các đơn vị, cá nhân về những thiếu sót, khuyết điểm; tùy tính chất, mức độ để xử lý theo quy định.

Yêu cầu Công ty phải rà soát, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; chấn chỉnh việc công bố thông tin của doanh nghiệp; công khai quyền lợi của người lao động và kết quả xử lý các nội dung tố cáo, phản ánh liên quan đến quyền lợi của người lao động; điều chỉnh chi phí lương và thuế thu nhập doanh nghiệp theo đúng pháp luật.

Video: Sống khổ giữa dự án treo 23 năm chưa hoàn thành