Chủ tịch TP.HCM gỡ khó việc giãn khoảng cách ở khu chế xuất

Ngày 4/4, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác ứng phó phòng chống dịch Covid-19 tại một số công trình xây dựng, khu chế xuất (KCX) tại Quận 1 và Quận 7.

Đại diện KCX Tân Thuận cho biết, Khu chế xuất hiện có 168 doanh nghiệp đang hoạt động, với 56.000 lao động Việt Nam và 585 lao động nước ngoài. Ngoài việc áp dụng các giải pháp chống dịch theo quy định, KCX còn chủ động xây dựng sẵn các kịch bản ứng phó khi có người nhiễm, các phương án dự phòng rủi ro.

Tuy nhiên, theo ông Tsao Chung Hung - Tổng giám đốc Công ty TNHH Tân Thuận (Chủ đầu tư KCX Tân Thuận), việc giãn khoảng cách đối với các công ty có số lượng công nhân đông, có doanh nghiệp tới 20.000 người làm việc là rất khó.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên thời gian qua có 33 doanh nghiệp trong khu bị ảnh hưởng, gần 7.000 lao động ngừng việc và mất việc. Trong đó, 6.000 lao động bị ngừng việc tạm thời và 1.000 lao động mất việc do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất. Lĩnh vực may mặc bị ảnh hưởng nhiều nhất do không có nguyên liệu sản.

“Tâm lý chung của công nhân tại KCX là lo lắng dịch bệnh ảnh hưởng tới công việc và thu nhập”, đại diện KCX Tân Thuận nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong làm việc với chủ các công trình xây dựng, khu chế xuất.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu KCX Tân Thuận thực hiện nghiêm hơn nữa các biện pháp phòng và chống dịch Covid-19. Đối với các công ty có hàng chục nghìn công nhân thì cần có sáng kiến như vách ngăn cách bàn ăn, các phần cơm bày biện trong hộp..., phải hạn chế tối đa tiếp xúc gần.

Các chủ doanh nghiệp ký cam kết về việc phòng chống dịch tại công ty, nhà máy cũng như việc thực hiện các bảng chỉ số rủi ro lây nhiễm để doanh nghiệp tự đánh giá, thu thập thông tin nhằm kiểm soát tình hình.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thành Phong đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp Sở TT&TT, công đoàn của các KCX-KCN thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền phòng chống dịch; truyền tải thông tin tới từng công nhân để mỗi công nhân đều hiểu và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch.

“Bảo vệ sức khỏe của công nhân là bảo vệ sản xuất. Nếu để một công nhân nhiễm bệnh là cả khu vực sản xuất lập tức bị ảnh hưởng, ảnh hưởng lớn đến dây chuyền sản xuất”, ông Nguyễn Thành Phong nói.

Cùng ngày, đoàn kiểm tra cũng đi kiểm tra tình hình thực tế về phòng chống Covid-19 tại công trường xây dựng khách sạn Hilton số 11, công trường Mê Linh Quận 1.

Tại đây có nhiều công nhân đang làm việc tại công trường và 100% được trang bị các biện pháp pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách tiếp xúc tối thiểu 2m. Đoàn kiểm tra đã thực địa tại khu vực tầng trệt và các khu vực tầng cao của công trình.

