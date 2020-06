Bộ trưởng Công an: Sẽ dùng giống ngựa Bắc Hà để phát triển lực lượng kỵ binh

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm, trước đây, khi Bộ Công an còn lực lượng Công an vũ trang thì Việt Nam cũng đã có kỵ binh. Vào thời điểm đó, do chưa có đường sá, phải dùng ngựa đi tuần tra. Ngựa có thể đi bất kể địa bàn nào, từ miền núi, có đường hay không có đường, đường rừng. Hiện tại, các nước hiện đại cũng dùng ngựa trong thành phố.

"Bộ Công an được sự cho phép của Chính phủ, đã đầu tư xây dựng, có sự giúp đỡ, hợp tác của nhiều nước quốc tế để phát triển lực lượng kỵ binh này", ông Tô Lâm cho hay.

Theo Đại tướng, hiện số lượng ngựa ở đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh đang phát triển lên. Cùng với đó, Bộ Công an sẽ tiếp tục nội địa hóa, sử dụng những giống ngựa trong nước, ví dụ như ngựa Bắc Hà, ngựa của đồng bào vùng núi, quen thuộc với địa bàn.

"Lực lượng kỵ binh sẽ phục vụ các công việc cần thiết, thậm chí trong các nghi thức cấp quốc gia, lễ tân của nhà nước..., tiến tới nghiên cứu sử dụng trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tuần tra kiểm soát", người đứng đầu ngành công an nói thêm.

Bộ trưởng Tô Lâm trao đổi với báo chí về Đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh vừa ra mắt.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết thêm: "Mô hình Cảnh sát cơ động Kỵ binh được thành lập dựa trên việc học tập, trao đổi kinh nghiệm với nhiều nước trên thế giới, sử dụng vào rất nhiều việc, liên quan đến bảo đảm an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội là chính".

Trước đó, vào sáng 8/6, đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh ra mắt và diễu hành trên đường Độc Lập, khu vực trước Lăng Bác và nhà Quốc hội.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động có thêm một đơn vị tác chiến mới trên mặt trận xung kích là lực lượng Cảnh sát cơ động kỵ binh.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã nghiên cứu và thành lập lực lực lượng Cảnh sát cơ động kỵ binh nhằm từng bước tăng cường năng lực, sức chiến đấu cho lực lượng Cảnh sát cơ động.

"Đây là một lĩnh vực mới, chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như kỹ năng trong công tác huấn luyện nghiệp vụ. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực đối với lực lượng này còn hạn chế, nhưng với sự quyết tâm của Bộ Công an, của Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động, sự nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, không ngại khó, ngại khổ của các cán bộ, chiến sĩ, lực lượng Cảnh sát cơ động kỵ binh đã đạt được những kết quả ban đầu đáng ghi nhận", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung được thành lập theo quyết định ngày 15/1/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an với chức năng, nhiệm vụ chính là huấn luyện, sử dụng ngựa đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tư; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ làm công tác quản lý, huấn luyện và sử dụng ngựa; tổ chức chăn nuôi, chăm sóc, nhân giống và phát triển đàn ngựa, sẵn sàng nhận và thực hiện các nhiệm vụ khác khi có mệnh lệnh của lãnh đạo cấp trên. Theo Bộ Công an, giống ngựa của Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh có sức khỏe tốt, khả năng thích nghi cao với điều kiện khắc nghiệt, sự dẻo dai, ngoại hình phù hợp để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát... đặc biệt, tại các địa bàn phức tạp, không thể cơ động bằng ô tô, xe máy, phương tiện đặc chủng...

Video: Xem Cảnh sát cơ động Kỵ binh diễu hành ra mắt ở Hà Nội