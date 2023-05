Tin tặc Trung Quốc tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ

(VTC News) -

Hôm 24/5, công ty công nghệ Microsoft nói một nhóm tin tặc Trung Quốc tiến hành hoạt động giám sát tinh vi đối với các cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ. Công ty này cũng cảnh báo các hoạt động tương tự có thể xảy ra ở những nơi khác trên thế giới.

Theo Microsoft, nhóm tin tặc này được gọi là "bão Volt" – đã giám sát các tổ chức cơ sở hạ tầng của Mỹ, bao gồm cả lĩnh vực viễn thông và giao thông vận tải, kể từ giữa năm 2021. Ngoài ra, nhóm được cho là đã tiến hành các hoạt động do thám các cơ sở của Mỹ ở đảo Guam, nơi đặt các tài sản quân sự quan trọng của Mỹ ở Thái Bình Dương.

Microsoft cho rằng “việc đẩy lùi cuộc tấn công này có thể là một thách thức” và Bắc Kinh đang nỗ lực làm giảm khả năng liên lạc của Washington với “khu vực châu Á”.

Công ty công nghệ này cũng tuyên bố đã đánh giá với “độ tin cậy vừa phải” rằng chiến dịch của "bão Volt" này nhằm “theo đuổi sự phát triển các phương tiện có thể phá vỡ cơ sở hạ tầng liên lạc quan trọng giữa Mỹ và khu vực châu Á trong các cuộc khủng hoảng trong tương lai”.

Microsoft nói thêm, họ tin rằng chiến dịch Volt nhắm vào một loạt lĩnh vực cơ sở hạ tầng của Mỹ, bao gồm truyền thông, sản xuất, tiện ích, giao thông vận tải, xây dựng, hàng hải, chính phủ, công nghệ thông tin và giáo dục.

Bắc Kinh mô tả báo cáo của Microsoft là “rất thiếu chuyên nghiệp” và coi đó là “thông tin sai lệch”.

Một cách riêng biệt, mạng lưới tình báo Five Eyes, bao gồm các cơ quan ở Mỹ, Vương quốc Anh, Canada, Australia và New Zealand, đã đưa ra báo cáo Tư vấn An ninh mạng (CSA), trong đó nhấn mạnh một “nhóm hoạt động đáng quan tâm được phát hiện gần đây” từ Trung Quốc.

Các cơ quan tình báo của Anh cũng cảnh báo rằng các phương pháp mà tin tặc Trung Quốc sử dụng để xâm nhập vào các hệ thống của Mỹ có thể được áp dụng cho các quốc gia khác, theo The Guardian.

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Bắc Kinh, Mao Ning, đã bác bỏ tuyên bố về tấn công mạng của Five Eyes, cho rằng đây là một “chiến dịch thông tin sai lệch tập thể” chứng tỏ Washington đang mở rộng việc truyền bá thông tin sai lệch ra bên ngoài các cơ quan chính phủ.

Phương Anh (Nguồn: RT)