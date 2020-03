Xuyên đêm bám theo dàn xe ‘khủng long’ chở cát từ Quảng Trị vào Huế

Video: Theo chân đoàn xe 'khủng long' chở cát từ Quảng Trị vào Huế

Thời gian qua, hàng loạt doanh nghiệp ở Thừa Thiên - Huế bị xử phạt, tước giấy phép do sai phạm nghiêm trọng trong khai thác, vận hành mỏ nên hiện tại tỉnh này gần như không còn mỏ cát nào.

Tuy nhiên, các công trình xây dựng của người dân, các dự án ở Thừa Thiên – Huế thì ngày càng "nở rộ" khiến cát xây dựng trở nên khan hiếm và có giá bán cao hơn nhiều lần so với các địa phương khác.

Các dàn xe chở cát quá khổ vô tư tung hoành trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn từ huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) đến TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Cụ thể, thời điểm trước khi cát xây dựng rơi vào cảnh khan hiếm thì ở Thừa Thiên – Huế loại vật liệu này có giá khoảng 130 – 150 nghìn đồng/khối. Tuy nhiên, hiện tại giá cát ở địa phương này có giá dao động từ 330 – 350 nghìn đồng/khối.

Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp, đơn vị vận tải chở cát xây dựng từ các địa phương khác vào Thừa Thiên – Huế để kinh doanh kiếm lời.

Theo tìm hiểu, giá cát mà các đơn vị kinh doanh nhập về từ Quảng Trị (bao gồm cả tiền vận chuyển), tùy vào từng loại cát mà có giá từ 250 – 300 nghìn đồng/khối.

Như vậy, mỗi khối cát nhập về những đơn vị kinh doanh cát sạn ở Huế kiếm lời khoảng 30 – 50.000 đồng/khối hoặc có thể hơn. Từ đây, những đoàn xe chở cát từ các tỉnh lân cận vào Thừa Thiên – Huế xuất hiện ngày càng nhiều.

Mới đây, người dân phản ánh về một dàn xe mà họ gọi là “khủng long” chở cát xây dựng xuyên đêm từ Quảng Trị, chạy với tốc độ cao gây rơi vãi, bụi làm mất an toàn giao thông.

Trên đường đi, nước pha cát từ những chiếc xe quá khổ không ngừng rơi xuống đường gây mất vệ sinh đường phố và an toàn giao thông.

Xe chở cát quá tải 'qua mặt' CSGT

Ghi nhận của PV từ 17h ngày 19/3 đên 0h ngày 20/3, có đến gần 10 chiếc xe tải cỡ lớn (chưa kể một loạt xe tải cỡ nhỏ) đua nhau chở cát từ Quảng Trị vào Thừa Thiên – Huế. Các xe này hầu hết được chủ xe tự ý cơi nới, be thùng để chở được nhiều cát hơn.

Quãng đường mà đoàn xe này đi là tuyến quốc lộ 1A - nơi có sự tuần tra, kiểm soát thường xuyên của Trạm CSGT Hải Lăng (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị) và đi qua địa phận do Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế; Đội CSGT – Trật tự Công an TP Huế… quản lý.

Hầu hết các xe đều được chủ nhân tự ý "cơi nới", be thùng để chở được nhiều cát hơn gây ra tình trạng quá khổ và có dấu hiệu quá tải.

Trong quá trình đeo bám các xe BKS: 74C-08x.xx; 74C – 07x.xx và 74C – 073.xx…, PV phát hiện các phương tiện di chuyển với tốc độ khá cao trên quốc lộ 1A từ khu vực huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) trước khi đổ cát tại bãi tập kết và mua bán cát sỏi Bích Mẫn (62 Đặng Tất, TP Huế).

Đáng nói, thời điểm các xe BKS nói trên hoạt động có sự xuất hiện của một tổ công tác của Trạm CSGT Hải Lăng. Tuy nhiên, các xe này vẫn chở cát quá khổ, rơi vãi vào Thừa Thiên - Huế một cách an toàn mà không bị xử lý.

Sau ghi nhận thực trạng, đêm 19/3, PV VTC News trực tiếp liên hệ với lãnh đạo Công an TP Huế đề nghị cử lực lượng CSGT đến xử lý các phương tiện có dấu hiệu vi phạm nhưng vị này nói rằng đang bận xử lý các thành niên độ xe, nẹt phô trên đường phố.

Những chiếc xe "khủng long" đi vào đổ cát tại một bãi tập kết nằm trên đường Đặng Tất (TP Huế).

Sau đó, PV cũng liên hệ với lãnh đạo Trạm CSGT Hải Lăng để đề nghị cung cấp số liệu thống kê xử lý các trường hợp vi phạm luật giao thông từ 17h ngày 19/3 đến 0h ngày 20/3. Tuy nhiên, vị lãnh đạo này nói việc này không thuộc thẩm quyền của trạm.

Sáng 20/3, PV tiếp tục liên hệ để đăng ký làm việc với lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị về vấn đề nêu trên nhưng vị này từ chối với lý do đang đi công tác và nói PV liên hệ với lãnh đạo Phòng CSGT.

Thế nhưng, khi chúng tôi liên hệ với đãnh đạo Phòng CSGT thì vị này nói phải có sự đồng ý của Phòng Tham mưu. Tiếp tục liên hệ với lãnh đạo Phòng Tham mưu thì người này khẳng định thẩm quyền phát ngôn thuộc về Giám đốc Công an tỉnh.