Xúc động lễ tang nguyên Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Đình Hương 

Ông Sơn Minh Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư đảng ủy khối cơ quan Trung ương viết dòng lưu bút tại bàn ghi sổ tang: "Trong suốt cuộc đời công tác, đồng chí Nguyễn Đình Hương luôn là một người cán bộ trung kiên, ngay thẳng, có nhiều đóng góp to lớn cho công tác tổ chức xây dựng Đảng nói riêng và sự nghiệp cách mạng của Đảng nói chung. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với người thân, bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp. Mong đồng chí an giấc ngàn thu nơi cõi vĩnh hằng. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể gia quyết".