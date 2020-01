Xử nghiêm lái xe uống rượu bia, không có ngoại lệ

Ngày 29/1 (mùng 5 Tết Canh tý), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tổ chức ra quân đầu Xuân 2020 để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông sau Tết Nguyên đán.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng chỉ đạo lực lượng CSGT Thủ đô tiếp tục xử lý hiệu quả vi phạm về lái xe uống bia, rượu điều khiển phương tiện. (Ảnh: KTĐT)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội biểu dương thành tích của CSGT Thủ đô nói riêng, Công an TP Hà Nội nói chung trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn giao thông (ATGT) những ngày Tết vừa qua.

“Ngoài CSGT, Công an TP Hà Nội cũng tiếp tục huy động các lực lượng khác vào cuộc, tham gia hướng dẫn phân luồng giao thông phục vụ nhân dân, giải quyết những điểm ùn ứ, nhất là ở các quận, huyện, đường nhánh.

Phòng CSGT cũng như Công an TP Hà Nội tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị UBND TP những bất cập về tổ chức, đảm bảo ATGT, từ đó UBND TP sẽ chỉ đạo kịp thời các đơn vị khác cùng phối hợp, giải quyết nhanh, hiệu quả”, ông Hùng lưu ý.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng động viên lực lượng CSGT làm nhiệm vụ. (Ảnh: Nguyễn Khánh)

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, trong các lỗi vi phạm, CSGT phải kiên quyết xử lý nghiêm lái xe uống bia, rượu điều khiển phương tiện. Tất cả những lỗi vi phạm này đều phải bị xử lý nghiêm khắc, không có vùng cấm, ngoại lệ.

"Riêng những cán bộ, công nhân viên chức vi phạm, CSGT ngoài việc lập biên bản xử lý còn gửi thông báo vi phạm về cơ quan, đơn vị để có hình thức xử lý bổ sung, tạo sự răn đe, làm gương cho những người khác", ông Hùng nhấn mạnh.

CSGT Hà Nội đồng loạt ra quân sáng 29/1. (Ảnh: KTĐT)

Báo cáo nhanh kết quả công tác đảm bảo ANTT, trật tự an toàn giao thông của Công an TP Hà Nội trong những ngày Tết, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an TP cho biết, trong năm 2020, Phòng CSGT bám sát chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”, phấn đấu kéo giảm TNGT từ 5 - 10% so với cùng kỳ năm 2019.

Ngoài CSGT, Công an TP Hà Nội cũng huy động các đơn vị khác như CSTT, công an các quận, huyện và thị xã... tăng cường phối hợp, hỗ trợ, phân luồng đảm bảo ATGT cho nhân dân sau Tết cũng như các lễ hội đầu xuân Canh Tý.