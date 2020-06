Xe tải đè bẹp xe con khiến 3 người chết: Nạn nhân duy nhất sống sót giờ ra sao?

Video: Hiện trường xe "hổ vồ" đè bẹp xe con khiến 3 người chết ở Thanh Hóa

Ngày 5/6, Bác sỹ Lê Đăng Khoa, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, sau 1 ngày cấp cứu, sức khỏe của cháu Đỗ Minh Nhật (6 tuổi, trú xã Vân Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa) - nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ tai nạn đã ổn định và tốt lên. Hiện tại, cháu Nhật ăn, ngủ tốt.

Ông Khoa cho biết thêm, thời điểm nhập viện, cháu Nhật bị chấn thương vùng đầu, rạn xương vùng thái dương. Các bác sỹ đã cấp cứu và vết thương không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Được biết, cháu Đỗ Minh Nhật may mắn thoát chết là do bị rơi xuống vị trí để chân ở hàng ghế phía sau.

Hiện trường vụ tai nạn

Như VTC News đưa tin, vụ tai nạn xảy ra khoảng 10h30 ngày 4/6, tại Km 17+800 TL.506 (đường từ Cảng HK Thọ Xuân đi Khu KT Nghi Sơn) thuộc địa phận thôn 6, xã Vân Sơn, Triệu Sơn khiến 4 người thương vong.

Vào thời điểm trên, anh Lương Văn Lâm (SN 1985, xã Hoằng Lưu, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) lái ô tô tải BKS 36C-171.15 (Công ty TNHH MTV Vận tải Bình Xuân, thị trấn Nông Cống) đi theo hướng Sao Vàng đi Nghi Sơn.

Khi đến địa phận xã Vân Sơn, xe tải đâm va và lật đè vào ô tô BKS 36A-468.94 do Lê Ngọc Hoàn (SN 1991, ở thôn 2, xã Xuân Thọ, Triệu Sơn) lái và chở theo 3 người trong xe.

Vụ tai nạn khiến ô tô con bẹp dúm, 3 người chết tại chỗ là anh Lê Ngọc Hoàn (SN 1991, trú tại xóm 2, xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa), người lái xe con Toyota Vios BKS 36A-468.94; bà Lê Thị Binh (SN 1948, trú tại thôn 6, xã Vân Sơn, Triệu Sơn) và chị Lê Thị Út Huệ (SN 1992, trú tại thôn 6, xã Vân Sơn, Triệu Sơn).

Cháu Đỗ Minh Nhật bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Cháu Đỗ Minh Nhật may mắn thoát chết trong chiếc xe con bẹp dúm.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia yêu cầu Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân liên quan (đề nghị sự phối hợp của cơ quan chức năng Bộ Công an nếu cần thiết).