Xe dù, bến cóc hoành hành, doanh nghiệp vận tải ở Bắc Ninh lao đao

Video: Xe dù, bến cóc ngang nhiên hoạt động trái phép ở Bắc Ninh

Loạn xe dù, bến cóc

Thời gian qua, tại Bắc Ninh, tình trạng xe dù, bến cóc, xe buýt nhái, xe hợp đồng, xe Limousine trá hình hoạt động nở rộ, gây nên sự cạnh tranh thiếu lành mạnh với các xe vận tải hành khách tuyến cố định, gây thất thu ngân sách cho Nhà nước cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông.

Theo ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News, từ bến xe Thị trấn Thứa đi các huyện Lương Tài, Gia Bình, Thuận Thành và thành phố Hà Nội, đặc biệt trên tỉnh lộ 280, 284 và QL17 hàng ngày có rất nhiều xe dù, bến cóc ngang nhiên hoạt động đón trả khách không đúng nơi quy định.

Nhiều xe phóng nhanh, vượt ẩu, tranh giành khách với xe buýt chính thống, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Các xe Ford Transit của HTX vận tải Lâm Hiền thường xuyên đỗ, trả khách, dàn hàng ngang trên QL17 gây mất trật tự an toàn giao thông và nguy hiểm cho nhiều người đi lại qua đây.

“Nhiều khi ra bến xe, hoặc đứng dọc quốc lộ thấy có biển hiệu treo trên xe là người dân chúng tôi leo lên đi, cũng không xác định được xe nào là xe dù, xe nào là của hãng chính thống.

Chỉ đến khi ngồi trên xe rồi mới biết đó là xe vận tải trá hình, nhưng đành chấp nhận đi cho xong để tránh rắc rối, dẫu biết rằng ngồi những xe này không an toàn và giá thành cũng không được niêm yết cụ thể, rõ ràng”, bà N.T.H, người dân tại thị trấn Thứa (huyện Lương Tài, Bắc Ninh) chia sẻ với PV.

Theo phản ánh của người dân, cứ khoảng 6h hàng ngày, tại thị trấn Đông Bình và gần điểm dừng xe buýt Ngọc Xuyên (xã Đại Bái, huyện Gia Bình), xe khách của nhà xe Cường Hường sơn màu giả xe buýt mang biển số 29B–15200, trên xe đề biển tuyến Long Biên và Gia Lâm (Hà Nội) ngang nhiên chạy bắt khách dọc đường và bốc xếp hàng hóa cho khách trước sự bất lực của các hãng xe buýt chính thống đỗ ngay đó.

Xe vận tải sơn giả màu xe buýt của nhà xe Cường Hường ngang nhiên chạy bắt khách, bốc hàng hóa ngay cạnh điểm dừng xe buýt, trước sự bất lực của các tuyến xe chạy chính thống.

Đến khoảng 13h, tại ngã tư Cống Đoan (xã Đại Bái, huyện Gia Bình) thường xuất hiện 2 xe Ford Transit 16 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 15B–01255 và 29B–16364 của nhà xe Lâm Hiền dàn hàng ngang ngay dưới lòng đường bắt khách và bốc dỡ hàng hóa cho lên xe.

Nhiều lúc các xe này còn gây ùn ứ giao thông, tạo thành khung cảnh rất lộn xộn, gây mất trật tự an toàn giao thông và cản trở cho nhiều phương tiện khi đi qua đây.

Được biết, nhà xe Lâm Hiền có khoảng hơn 20 xe từ 16 đến 24 chỗ có địa chỉ tại phố Kênh Vàng, xã Trung Kênh, huyện Lương Tài.

Các xe này thường đỗ trái phép trước cổng UBND xã Trung Kênh rồi chạy qua cửa bến xe Thị trấn Thứa để bắt khách dọc tỉnh lộ 280, 284 và QL17, sau đó đi sang Hà Nội và chạy vào miền Nam đón trả khách.

Bên cạnh các xe Ford Transit, thì nhà xe Lâm Hiền còn có rất nhiều xe Limousine và xe hợp đồng du lịch trá hình thường xuyên đỗ trái phép tại Dự án khu đô thị làng nghề Đại Bái (huyện Thuận Thành) để đón trả khách.

Theo quan sát của PV, tại khu vực này có hàng loạt xe Ford Transit, Limousine và xe du lịch 24 chỗ ngồi của nhà xe Lâm Hiền thường xuyên đón khách và bốc hàng hóa lên xe, tạo nên một “bến cóc” rất tấp nập, gây náo loạn cả khu đô thị làng nghề.

Cụ thể, như xe các ô tô mang BKS: 51B – 17588, 99B – 01515, 29B – 30628, 99B – 01768…

Khu đô thị làng nghề Đại Bái (huyện Thuận Thành) đoạn qua QL17, thời gian gần đây trở thành “bến cóc” của nhà xe Lâm Hiền hoạt động trái phép.

Nhiều năm nay tại ngã tư Cống Đoan, xã Đại Bái đã trở thành điểm trung chuyển, nơi dừng đỗ và đón trả khách của các xe dù, gây mất trật tự an toàn giao thông cho người qua đây.

Ngoài các điểm dừng đỗ không đúng nơi quy định như lòng, lề quốc lộ, bến cóc trá hình tại khu đô thị, một số nhà xe còn ngang nhiên chạy vào trong bến xe Thị trấn Thứa (huyện Lương Tài) để đón, bắt khách trước sự bất lực của ban quản lý bến xe.

Thách thức cơ quan chức năng?

Mặc dù biến tướng, lách luật nhưng loại xe dù và bến cóc này vẫn đang ngày càng phát triển, cạnh tranh thiếu bình đẳng với doanh nghiệp vận tải tuyến cố định, khiến nhiều doanh nghiệp lâm vào cảnh khó khăn, đứng trước nguy cơ phá sản.

“Trong khi hãng xe buýt của chúng tôi tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, đóng thuế kinh doanh vận tải, đăng ký bến bãi tuyến chạy cố định thì lượng khách lại sụt giảm nghiêm trọng do cạnh tranh không lành mạnh của các xe dù khác.

Có những hôm, gần đến điểm đón khách thì có chiếc xe dù từ đằng sau lại lao lên giành luôn khách của nhà xe”, ông Đào Văn Hào, Chủ tịch Công ty xe buýt Mạnh Hào không giấu nổi những băn khoăn, trăn trở trước tình trạng xe dù, xe trá hình hoành hành.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa, nhân viên bến xe khách Lương Tài cho biết: “Những xe dù này không chỉ tranh giành khách với các doanh nghiệp vận tải chính thống để gây mất trật tự an toàn giao thông, mà đáng lo ngại hơn khi người dân đi các xe này sẽ trở thành hành khách của những chiếc xe dù không có bảo hiểm an toàn.

Như vậy, khi gặp sự cố hoặc có trường hợp rủi ro xảy ra thì các nhà xe trên thường bỏ mặc hành khách để hứng chịu những hậu quả rất khó lường”.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa, nhân viên bến xe khách Lương Tài, Bắc Ninh.

Về tình trạng trên, Trung tá Nguyễn Kim Trọng, Đội trưởng đội CSGT (Công an huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) chia sẻ: “Hiện nay trên địa bàn huyện Lương Tài có 7 chủ phương tiện loại xe 16 chỗ chở khách thường xuyên, trong đó có HTX vận tải Lâm Hiền nhiều xe nhất.

Chúng tôi đã phối hợp Thanh tra giao thông thành lập tổ công tác tuần tra lưu động xử lý xe dù, bến cóc và xử phạt chủ yếu là các lỗi chở hàng, chở số người quá quy định cùng một số xe không đúng với hợp đồng".

Trung tá Nguyễn Kim Trọng, Đội trưởng Đội CSGT huyện Lương Tài, Bắc Ninh.

Cũng theo ông Trọng, qua rà soát trên địa bàn huyện Lương Tài, việc tranh giành khách chỉ ở phạm vi nhỏ, mà phần lớn thuộc địa bàn các huyện Gia Bình, Thuận Thành, Tiên Du và TP Bắc Ninh.

Vì vậy, trong thời gian tới, Công an huyện Lương Tài thành lập tổ công tác chuyên đề đấu tranh hoạt động tranh giành khách với xe buýt, tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo công an các huyện Thuận Thành, Gia Bình, Tiên Du và TP Bắc Ninh kiên quyết xử lý các trường hợp xe vi phạm.