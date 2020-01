VOV lan tỏa thương hiệu gắn với những giá trị nhân văn

Sáng 16/1, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Hội nghị có sự tham dự của Phó Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn; đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Chính phủ và các ban bộ ngành Trung ương; cùng các cán bộ, nguyên cán bộ lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, đại diện các cơ quan thường trú trong và ngoài nước và các đơn vị chức năng của Đài.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ khẳng định, việc lan tỏa thương hiệu Tiếng nói Việt Nam nhắm tới mục tiêu hàng đầu là phục vụ công chúng, mang đến giá trị tốt đẹp và nhân văn. Năm 2019, VOV triển khai Chiến lược phát triển bền vững. Các vấn đề thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội nổi bật được VOV thông tin toàn diện, chính xác, sâu sắc, khẳng định vai trò của cơ quan báo chí hàng đầu quốc gia.

“Đài TNVN đã và đang có nhiều nỗ lực đáp ứng tốt hơn các nhu cầu đa dạng và ngày càng cao của đông đảo công chúng, nhất là về thể thao, văn hóa, giải trí của giới trẻ. Năm 2019, VOV là đơn vị duy nhất mua bản quyền, tổ chức sản xuất, phát sóng các trận đấu Vòng loại bảng K - Giải bóng đá Vô địch U23 Châu Á 2020. Đài tiếp tục đạt được thỏa thuận là đơn vị phát sóng chính thức tại Việt Nam các trận đấu tại King’s Cup 2019.

Tiếp đó, Đài đạt được thỏa thuận với Next Media về việc sản xuất và phát sóng các trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Với phương châm đặt mục tiêu phục vụ công chúng lên hàng đầu, VOV sẵn sàng chia sẻ bản quyền phát sóng các trận đấu cho các đơn vị khác với điều kiện tuân thủ quy định về bản quyền. Điều này đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ đối với công chúng và các đồng nghiệp báo chí, góp phần lan tỏa giá trị thương hiệu Tiếng nói Việt Nam”, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh.

VOV - Vị thế cơ quan truyền thông hàng đầu

Trong bối cảnh của thế giới và trong nước năm 2019 có nhiều biến động phức tạp, VOV tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ; sự khích lệ của đông đảo công chúng... Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Đài cũng gặp những khó khăn, thách thức không nhỏ. Đó là sự cạnh tranh của các cơ quan báo chí chính thống và mạng xã hội, về thông tin, về công chúng, về quảng cáo. Các Cơ quan thường trú nước ngoài hoạt động trong nhiều điều kiện rất khó khăn.

Với truyền thống và vị thế một cơ quan truyền thông đa phương tiện hàng đầu đất nước, VOV đã tổ chức tốt nhiều sự kiện chính trị, xã hội, chương trình nghệ thuật chính luận mang tầm quốc gia: Chương trình giao lưu nghệ thuật “Chiều dài biên giới”; “Chiến đấu vì độc lập, tự do”; “Thầy thuốc như mẹ hiền”; “Xuân Trường Sa”; Gặp mặt kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chương trình nghệ thuật - chính luận “Muôn vàn tình thương yêu”, “Nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Nghệ An và TP.HCM; Vở Kịch hát “Ngàn năm mây trắng” biểu diễn tại Nhà hát Đài TNVN và Nhà hát Lớn Hà Nội; Tổ chức tốt 2 Cuộc thi “Tìm hiểu 60 năm chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Indonesia và Tổng thống Sukarno đến Việt Nam” ở Việt Nam và Indonesia…

Trong năm 2019, Đài TNVN tạo dấu ấn đậm nét trong việc tổ chức bài bản, chuyên nghiệp hơn nhiều sự kiện lớn, có tầm ảnh hưởng trong nước và trên khu vực như Cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” lần thứ 2 tại Hạ Long, Quảng Ninh; Cuộc thi “Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc 2019” (VOV’s K-Pop Contest) và phối hợp tổ chức Đại nhạc hội “2020 VOV K-Pop Super Concert” nhằm kỷ niệm 27 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Hàn Quốc và 1 năm lên sóng chương trình Phát thanh tiếng Hàn trên sóng VOV5...

“Năm 2019, VOV đã làm tốt các đợt tuyên truyền cao điểm về các sự kiện quan trọng của đất nước với nhiều chương trình ghi đậm dấu ấn trong công chúng và có tiếng vang trong xã hội như: 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ; 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc; 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam; 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh; 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ…

VOV đã mở đợt tuyên truyền cao điểm nhằm đấu tranh phản đối tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc với chiêu bài “thăm dò, khảo sát khoa học” vi phạm nghiêm trọng vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam; vạch trần thủ đoạn, biến vùng không có tranh chấp thành vùng có tranh chấp, từ đó nêu chiêu bài “gác tranh chấp, cùng khai thác” của Trung Quốc”, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ nói.

Thành quả được ghi nhận qua các giải thưởng lớn

Là cơ quan truyền thông hàng đầu của cả nước, VOV đang tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ, tổ chức lại quy trình sản xuất, nâng cao năng lực quản lý, quản trị phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của một cơ quan báo chí hiện đại, đa loại hình, đa nền tảng.

Thành quả trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và nỗ lực sáng tạo không ngừng của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên, nghệ sỹ của Đài được kết tinh ở những giải thưởng lớn như Giải Báo chí Quốc gia năm 2018; Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm Vàng; Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại… Tác phẩm kịch hát “Ngàn năm mây trắng” của Nhà hát Đài TNVN phối hợp với Nhà hát Cải lương và Nhà hát Chèo giành giải Bạc tại Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ IV, 2019.

Về phát thanh, Ban Thời sự (VOV1) ra mắt Chuyên mục “Nhìn thẳng nói đúng” và “Đảng trong cuộc sống” đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ban Văn hóa - Xã hội (VOV2) là địa chỉ tin cậy cho thính giả về các vấn đề văn hóa, khoa giáo, đời sống xã hội với các bài viết chuyên đề sâu sắc, đa chiều, được thính giả quan tâm. Ban Âm nhạc (VOV3) tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các chương trình trên sóng với cách dẫn mới mẻ, lôi cuốn; tổ chức Chương trình “Giao lưu những người yêu nghệ thuật chèo toàn quốc lần thứ 5” năm 2019...

Ban Dân tộc (VOV4) đảm bảo nhiệm vụ sản xuất tin bài cho các chương trình phát thanh dân tộc; phối hợp với một số bộ, ngành tuyên truyền về các chương trình, dự án thực hiện tại vùng dân tộc thiểu số. Ban Đối ngoại (VOV5) ra mắt chuyên mục “Việt Nam kiên định con đường đã chọn”, là công cụ đấu tranh tư tưởng nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ thể chế XHCN. Ban Văn học - Nghệ thuật (VOV6) bám sát định hướng bản sắc văn hóa, văn nghệ dân tộc..., với trang vov6.vov.vn dần khẳng định được vị thế, tạo bản sắc riêng cho phát thanh văn nghệ.

Với chặng đường 10 năm hình thành và phát triển, Kênh VOV Giao thông đã khẳng định vững chắc thương hiệu của kênh phát thanh chuyên biệt, là địa chỉ hữu ích và tin cậy của thính giả tham gia giao thông và yêu thích đề tài giao thông, góp phần đắc lực vào việc bảo đảm an toàn giao thông và trật tự đô thị; hiện Kênh đang chuẩn bị ra mắt phiên bản VOV Giao thông Duyên hải. Kênh VOV Sức khỏe FM89 tiếp tục khẳng định tính đúng đắn trong việc lựa chọn hướng đi chuyên biệt “Tận tâm vì sức khỏe người Việt”...

Về truyền hình, năm 2019, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC đã thực hiện tái cơ cấu toàn diện về bộ máy, nhân sự, tài chính. Các đơn vị VTC News, VTC Now phát huy vai trò tiên phong trong việc tuyên truyền, quảng bá nội dung và tìm kiếm nguồn thu mới của Đài trên hạ tầng số. Kênh Truyền hình chuyên biệt Văn hóa - Du lịch (Vietnam Journey) từng bước khẳng định được thương hiệu; chú trọng phát triển và thúc đẩy kinh tế du lịch song hành với bảo vệ môi trường. Hiện tại, Vietnam Journey đang chờ phê duyệt của Chính phủ để chuyển thành Kênh Truyền hình thiết yếu về Văn hóa - Du lịch.

Báo Tiếng nói Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, tạo dựng gương mặt chững chạc. Các cơ quan thường trú trong nước ngày càng thể hiện rõ vai trò cơ quan đại diện của VOV tại các khu vực, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của VOV trên cả nước.

Hiện Đài TNVN có 12 cơ quan thường trú nước ngoài đang tiếp tục thực hiện tốt vai trò bám địa bàn, khu vực, theo sát diễn biến tình hình các nước, đáp ứng tốt việc cung cấp tin, bài cho cả phát thanh, truyền hình, báo điện tử, báo in. Đầu năm 2020 tiếp tục khai trương cơ quan thường trú tại Ấn Độ, nâng số lượng cơ quan thường trú nước ngoài lên con số 13 đơn vị.

Các báo điện tử VOV.VN, VTC News cập nhật tin tức nhanh, kịp thời; tổ chức sản xuất nhiều tuyến tin, bài độc quyền với chất lượng cao, các bài bình luận sâu, có tính phản biện xã hội.

Đặc biệt, Báo Điện tử VOV.VN trải qua 20 năm xây dựng và phát triển với phương châm “Bản lĩnh - sáng tạo - phát triển”, đã phát huy vai trò là trụ cột truyền thông trên không gian mạng của Đài, nằm trong top 10 Báo điện tử Việt Nam; lượng truy cập năm 2019 ước đạt hơn 139,5 triệu lượt.

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2020

1. Tuyên truyền các cấp, các ngành thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức triển khai học tập, quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương (khóa XII). Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tuyên truyền tốt các sự kiện quan trọng trong năm 2020: 90 năm ngày thành lập Đảng, 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN, Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Chủ tịch Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 41 (AIPA 41)...

2. Thực hiện Đề án “Tinh giản biên chế của Đài TNVN đến năm 2021”; rà soát trong toàn Đài, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấm dứt tình trạng chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng cơ chế tăng cường hợp tác, khai thác, sử dụng tốt nhất nguồn tài nguyên phong phú của Đài. Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ và Bộ TT&TT Đề án “Xây dựng Đài TNVN thành cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện hiện đại, vững mạnh, toàn diện” theo Quy hoạch báo chí đã được ban hành.

4. Tập trung nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nghệ sỹ, nhân viên của Đài, nhất là bản lĩnh chính trị, năng lực, chuyên môn, kỹ năng làm báo hiện đại, phẩm chất văn hóa và đạo đức nghề nghiệp. Xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ thực chất, hiệu quả; có cơ chế thu hút người tài; sàng lọc, đưa ra khỏi bộ máy những người yếu kém; xây dựng đội ngũ cộng tác viên giỏi, nhiều kinh nghiệm. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành; Tăng cường mở các khóa học, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, chuyên môn cho CB, CNVC và NLĐ.

5. Tiếp tục hoàn thiện Đề án “Nghị định của Chính phủ về Cơ chế tài chính đặc thù của Đài TNVN”, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm khai thác thế mạnh và huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển. Thực hiện công tác tài chính tích cực, công khai, minh bạch, đúng quy định; đa dạng hóa các loại hình dịch vụ kết hợp kinh doanh để thu hút tài trợ, quảng cáo, nâng cao đời sống người lao động. Nâng cao năng lực tài chính, chi tiêu hiệu quả, tiết kiệm tối đa, tăng nguồn thu, vươn lên làm kinh tế báo chí chuyên nghiệp, lành mạnh, hiệu quả. Làm việc với Bộ Tài chính đề nghị bổ sung ngân sách chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ mới phát sinh và trả phần chi phí tăng thêm do tăng tiền thuê máy phát sóng, tăng tiền điện của máy móc, thiết bị sau khi hoàn thành các dự án đầu tư.

6. Tái cơ cấu triệt để và xã hội hóa đúng mức Đài TH Kỹ thuật số VTC theo hướng tinh gọn, thực chất, hiệu quả.

7. Tích cực, chủ động nắm bắt thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến; nghiên cứu, ứng dụng phát thanh số và các phương thức truyền dẫn phát sóng mới phù hợp với xu thế phát triển của khu vực và thế giới; tiếp tục hoàn thiện Đề án “Phát triển hệ thống truyền dẫn phát sóng phát thanh số quốc gia” và Đề án “Xây dựng chiến lược tăng cường thông tin quảng bá cho biển, đảo Việt Nam”; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai phát sóng số tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số vùng trọng điểm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành tại Đài TNVN, triển khai Chính phủ điện tử hiệu quả, thống nhất trong toàn Đài.

8. Nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí; xây dựng các chương trình hay, mang thương hiệu VOV; tính toán chi phí sản xuất và hiệu quả thu về (chính trị, văn hóa và kinh tế); rà soát, dừng sản xuất với các sản phẩm, chương trình chất lượng hạn chế, không mang lại hiệu quả như mong muốn; tập trung nguồn lực, đầu tư đúng và trúng vào các sản phẩm, chương trình mới, có nội dung và hình thức hấp dẫn, bổ ích, nghiên cứu, ứng dụng giải pháp sản xuất, truyền dẫn, phát sóng hiện đại nhằm tiết kiệm chi phí và đảm bảo chất lượng tốt nhất. Hoàn thành Đề án “Xây dựng chương trình phát thanh tiếng Tày”, phát sóng vào đầu năm 2020; tiếp tục hoàn thiện các thủ tục cấp phép lại cho Kênh VOV Giao thông, gồm 4 phiên bản tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đồng bằng sông Cửu Long và Duyên hải.

9. Thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quảng cáo, mua, khai thác bản quyền các chương trình, sự kiện lớn. Tận dụng các hạ tầng có sẵn hoặc đang được đầu tư để phát triển, xây dựng Đề án tổng thể kinh doanh nội dung số của Đài TNVN.

10. Tổ chức tốt các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, thể thao để quảng bá thương hiệu Tiếng nói Việt Nam: Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV tại Đồng Tháp vào tháng 5/2020; Lễ Kỷ niệm 75 năm thành lập Đài TNVN; Đại hội đồng ABU lần thứ 57 vào tháng 10/2020.

11. Chuẩn bị các thủ tục cần thiết cho việc khai trương CQTT Đài TNVN tại Ấn Độ vào đầu năm 2020; xin ý kiến các bộ, ngành liên quan làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ cho phép mở thêm một số cơ quan thường trú tại các địa bàn chiến lược.

12. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các cơ sở của Đài (về an ninh, trật tự, an toàn cháy nổ, an toàn thông tin), phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Công an kiểm tra thường xuyên các mục tiêu, đảm bảo an ninh nội bộ, an ninh thông tin và an toàn sóng; tổ chức tốt công tác phòng chống cháy nổ, công tác giáo dục quốc phòng, huấn luyện lực lượng tự vệ cơ quan.