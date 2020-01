Vì sao có tiếng nổ lớn tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí, Quảng Ninh?

Sáng 13/1, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí (phường Quang Trung, TP Uông Bí) của doanh nghiệp (thuộc Tổng Công ty Phát điện 1) vừa xảy ra sự cố bục ống sinh hơi của lò hơi.

Cụ thể, vào lúc 16h38 ngày 12/1, Công ty Nhiệt điện Uông Bí có tiếng nổ lớn do hơi có áp lực cao (17 Mpa) xì ra ngoài, hơi nước cùng khói bụi bốc lên nóc lò hơi trong khoảng 3 phút.

Khói bốc cao sau tiếng nổ lớn ở Công ty Nhiệt điện Uông Bí (Quảng Ninh).

Nguyên nhân do công ty đang thí nghiệm đốt than trộn nhập khẩu 5a1 do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cấp, lò hơi bị đóng xỉ, tảng xỉ cứng rơi xuống gây bục ống sinh hơi.

Sáng cùng ngày, thông tin với PV VTC News, lãnh đạo UBND phường Bắc Sơn (TP Uông Bí, Quảng Ninh) cho biết, sự cố trên không gây ảnh hưởng đến người và thiết bị xung quanh.

Hiện, doanh nghiệp đang khẩn trương xử lý, khắc phục sự cố để đưa tổ máy hoạt động trở lại.