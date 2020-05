Va chạm với xe cảnh sát giao thông, hai mẹ con nguy kịch

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Tai nạn xảy ra lúc 12h ngày 23/5, khiến hai người ngồi trên xe máy ngã xuống đường, được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Những người ngồi trên xe công vụ không bị thương.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương cho biết, chị Nguyệt (33 tuổi) nhập viện trong tình trạng hôn mê, gãy xương đùi. Bé gái ba tuổi khó thở, bụng chướng, gãy xương sườn. Do tiên lượng nặng, đơn vị đã chuyển hai nạn nhân lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An theo dõi.

Tại hiện trường, xe máy bị vỡ yếm, yên bung ra. Ôtô công vụ méo mó phần đầu. Xung quanh vệt dầu và vết máu loang lổ.

Lãnh đạo công an huyện Thanh Chương cho biết do vụ tai nạn liên quan tới cán bộ công an huyện, nên thẩm quyền điều tra thuộc công an tỉnh.