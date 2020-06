Truy tìm thanh niên từ Trung Quốc trở về bỏ trốn khỏi khu cách ly ở Quảng Ninh

Chiều 25/6, Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) phát công văn đến công an các phường, xã trực thuộc truy tìm nam thanh niên bỏ trốn khỏi khu cách ly y tế Centerway (Móng Cái, Quảng Ninh).

Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) đang truy tìm một nam thanh niên trở về từ Trung Quốc bỏ trốn khỏi khu cách ly (Ảnh minh họa)

Cụ thể, ngày 22/6, tổ công tác tại khu vực cách ly Centerway (phường Bình Ngọc, TP Móng Cái, Quảng Ninh) tiếp nhận từ Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Móng Cái) công dân Vi Văn Hiến (SN 1994, trú Mường Thanh, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá) vào cách ly y tế.

Trước khi trở về nước, Vi Văn Hiến ở TP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Đến khoảng 22h ngày 24/6, Vi Văn Hiến trốn khỏi khu cách ly, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 cho cộng đồng.

Do đó, Công an TP Móng Cái yêu cầu lực lượng công an các phường, xã làm tốt công tác quản lý nhân khẩu, nắm rõ số người của mỗi hộ gia đình, chủ động rà soát công dân sống trên địa bàn.

“Nếu phát hiện đối tượng thì báo ngay Đội an ninh của Công an TP Móng Cái để tổ chức đưa đi cách ly, đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch” – Công văn của Công an TP Móng Cái nêu rõ.

Video: Bệnh viện dã chiến ở TP Móng Cái tiếp nhận nữ công dân trở về từ vùng dịch nghi nhiễm COVID-19