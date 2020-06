Trưởng phòng thuộc Bộ Công an làm Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Bình

Chiều 1/6, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tá Nguyễn Thanh Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình trao quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đối với Thượng tá Vũ Mạnh Hà - Trưởng phòng Chính trị - Hậu cần, Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị (Bộ Công an).

Thượng tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Thượng tá Vũ Mạnh Hà giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Phát biểu trong buổi lễ, Thượng tá Vũ Mạnh Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình khẳng định đây là vinh dự song cũng là trách nhiệm rất lớn đối với bản thân.

Thượng tá Vũ Mạnh Hà hứa tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, trau dồi kiến thức, phát huy tính chủ động, sáng tạo, sâu sát cơ sở và luôn bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.