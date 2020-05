Trung tướng Lương Tam Quang làm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an

Chiều 21/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an và công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm các chức danh Tư pháp đối với Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an và Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại buổi Lễ, Bộ trưởng Tô Lâm trao Quyết định của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng trao các Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đối với Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an và Quyết định bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam thuộc Bộ Công an đối với Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm trao các Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Lương Tam Quang và Thứ trưởng Lê Quốc Hùng. (Ảnh: Bộ Công an)

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời chúc mừng đến Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ vinh dự được nhận Quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an; chúc mừng hai Thứ trưởng Bộ Công an vừa được bổ nhiệm các chức danh Tư pháp.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ đã khẳng định sự trưởng thành, phát triển của lực lượng Công an nhân dân, đồng thời thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những công lao, đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân và cá nhân Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng nêu rõ, để kiện toàn các chức danh Tư pháp của lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công an đã có Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Tư pháp đối với Thứ trưởng Lương Tam Quang và Thứ trưởng Lê Quốc Hùng.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, đây vừa là vinh dự của hai Thứ trưởng nhưng cũng là nhiệm vụ rất nặng nề. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Thứ trưởng Lương Tam Quang và Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cần tiếp tục nêu cao vai trò gương mẫu, không ngừng nỗ lực, phát huy kinh nghiệm, trí tuệ của bản thân, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.