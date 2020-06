Am hiểu địa bàn rừng núi, tên giết người Triệu Quân Sự có thể lẩn trốn lâu ngày

(VTC News) - Trong số 6 vị giám đốc công an các tỉnh khu vực Tây Bắc có 4 người mới được bổ nhiệm trong năm 2020 và là những cán bộ giàu kinh nghiệm.

(VTC News) - Đại tá Phan Đăng Tĩnh, Trưởng Phòng 5 - Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ (A06), Bộ Công an giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

(VTC News) - Đại tá Trần Phú Hà, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa được Bộ Công an điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.