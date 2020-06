Trích xuất camera phát hiện người châm lửa đốt phòng trọ làm 3 người thiệt mạng

Liên quan đến vụ cháy phòng trọ trên đường 21E, gần chợ Cây Da Sà, quận Bình Tân làm 3 người thiệt mạng, sáng 12/6, Cơ quan điều tra Công an quận Bình Tân trích xuất camera an ninh, phát hiện một người đàn ông khoảng 50 tuổi chạy xe máy, chở hai can xăng châm lửa đốt nhà trọ.

Bên trong căn phòng trọ bị phóng hoả khiến 3 người thiệt mạng. (Ảnh: Minh Mẫn)

Người này đổ xăng vào căn phòng của chị Đ.T.D. (35 tuổi) và cháu Đ.V.Th. (nam, 13 tuổi), cháu L.V.H. (nam, 12 tuổi) đang ngủ.

Ngọn lửa bùng lên rất nhanh, bao trùm toàn bộ căn phòng trong chưa đầy 1 phút, chị D. và 2 cháu bé bên trong không kịp trở tay nên bị ngọn lửa thiêu cháy.

Sau khi phóng hoả, người đàn ông này bỏ lại xe máy, chạy bộ tẩu thoát khỏi hiện trường. Các vật dụng dùng để phóng hoả vẫn còn lại ở hiện trường.

Các vật dụng dùng để phóng hoả vẫn còn lại ở hiện trường. (Ảnh: Minh Mẫn)

Như VTC News đưa tin, khoảng 1h30 sáng 12/6, người dân phát hiện phòng trọ trong hẻm đường 21E (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) bốc cháy, nên hô hoán dập lửa và gọi điện báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy quận Bình Tân nhanh chóng có mặt, khống chế ngọn lửa và phát hiện bên trong nhà trọ có 3 người chết.

Theo Công an quận Bình Tân, 3 người chết gồm một phụ nữ tên D. khoảng 35 tuổi và 2 bé trai sống chung với người phụ nữ này.

Tại hiện trường, mùi xăng vẫn còn bốc lên, các vật dụng trong nhà như áo quần, xe đạp... đều bị ngọn lửa thiêu rụi.

Một số người dân sống gần hiện trường cho biết, chị D. bán trái cây ở chợ và có mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông. Người xung quanh đó thường thấy người đàn ông này mang trái cây đến cho chị D. bán. Thi thoảng họ chứng kiến cảnh chị D. với người này cãi vã.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.