TP.HCM có 43.000 người đủ điều kiện hưởng trợ cấp do ảnh hưởng của COVID-19

Chiều 4/6, tại buổi họp do UBND TP.HCM tổ chức về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách tháng 5 và 5 tháng đầu năm, đại diện Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết, thành phố có gần 43.000 người đủ điều kiện hưởng trợ cấp do dịch COVID-19.

Theo đó, TP.HCM là địa phương đầu tiên trong cả nước xét giãn đóng BHXH cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Những ngày qua, BHXH phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, thẩm định những doanh nghiệp thực sự gặp khó khăn để xét tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Cuộc họp của UBND TP.HCM về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách tháng 5 và 5 tháng đầu năm.

Tính đến ngày 3/6/, cơ quan BHXH thành phố xác nhận đã tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất cho 213 doanh nghiệp.

“Chúng tôi tính khoảng trên 10% số doanh nghiệp đã cho người lao động tạm nghỉ, nhưng vẫn trả lương cơ sở và đóng BHXH để giữ chân người lao động. Đến thời điểm hiện nay chúng tôi đã xác nhận tạm dừng đóng cho 213 đơn vị gửi hồ sơ lên BHXH với gần 19.000 lao động, số tiền xin tạm hoãn quỹ hưu trí, tử tuất xấp xỉ 74 tỉ đồng.

Trong khi chúng tôi dự kiến có khoảng 2.000 đơn vị với khoảng 176.000 lao động, ước tính giảm khoảng 7.000 tỉ đồng nhưng thực tế chỉ giảm khoảng 3.500 tỉ đồng. Hiện nay không còn tồn đọng bất cứ hồ sơ nào tại cơ quan BHXH”, ông Phan Văn Mến - Tổng giám đốc BHXH TP.HCM thông tin.

Theo ông Mến, hiện BHXH vẫn tiếp tục nhận và trả kết quả hồ sơ trực tiếp của doanh nghiệp nhằm kịp thời thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động theo quy định của Chính phủ và UBND thành phố.

Đến ngày 3/6, đã có 2.067 đơn vị gửi danh sách hơn 209.000 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Trong đó, khoảng 99.000 người đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp và tương đương con số đó được đề nghị hưởng trợ cấp theo Nghị quyết 42 của Chính phủ và Nghị quyết 02 của HĐND thành phố.

Đến nay, cơ quan BHXH đã xác nhận hồ sơ của gần 43.000 lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp do dịch COVID-19.