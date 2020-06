Tổng Bí thư: Không để cán bộ công an vi phạm vào cấp uỷ

Ngày 22/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Đại hội Đảng bộ Công an lần thứ 7 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều sự kiện chính trị trọng đại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Đảng uỷ Công an Trung ương cần quan tâm cho ý kiến nhiều hơn đến công tác xây dựng Đảng như về tổ chức, nhân sự, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao phó cho lực lượng Công an Nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Bộ Công an)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, Bộ Chính trị đã có Kết luận về tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay, trong đó việc nắm và giải quyết các vấn đề chính trị hiện nay là một nhiệm vụ quan trọng cần phải tập trung thực hiện tốt, đặc biệt là chuẩn bị nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Do vậy, lực lượng Công an Nhân dân phải làm thật tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để những cán bộ, đảng viên vi phạm tiêu chuẩn chính trị, nguyên tắc, điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật có thể cơ cấu vào cấp ủy hoặc đi dự đại hội cấp trên...

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, bất luận trong mọi điều kiện, hoàn cảnh nào, lực lượng Công an Nhân dân cũng phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Mọi hoạt động của lực lượng công an là phục vụ Nhân dân, phụng sự Tổ quốc, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước.

Lực lượng Công an Nhân dân phải bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước. Trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần vào thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh, lực lượng Công an Nhân dân phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao, thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Kiên quyết đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhũng nhiễu, xa rời, vô cảm trước nhân dân. Có giải pháp cụ thể nhằm nâng cao năng lực, hoạt động của lực lượng công an xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở; Tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp trong Công an Nhân dân.