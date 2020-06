Tìm thấy thanh niên bỏ trốn khỏi khu cách ly y tế tại TP Móng Cái, Quảng Ninh

Khoảng 19h30 ngày 25/6, lực lượng chức năng TP Móng Cái tiếp nhận tin báo của người dân khu 7, phường Hải Yên, TP Móng Cái (Quảng Ninh) phát hiện Vi Văn Hiến (SN 1994, bỏ trốn khỏi khu cách ly CentreWay, TP Móng Cái), đang có mặt tại địa địa phương này.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa Vi Văn Hiến về khu cách ly CentreWay (phường Trà Cổ, TP Móng Cái) cách ly theo quy định.

Thanh niên bỏ trốn khỏi khu cách ly Vi Văn Hiến.

Trước đó, ngày 22/6, tổ công tác của Đồn Biên phòng Bắc Sơn (TP Móng Cái) phát hiện khi Vi Văn Hiến đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường biên giới. Sau đó, tổ công tác tại khu vực cách ly Centerway (TP Móng Cái, Quảng Ninh) tiếp nhận Vi Văn Hiến vào cách ly y tế. Tại đây, Hiến đã được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Trước khi trở về nước, Vi Văn Hiến ở TP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Đến khoảng 22h ngày 24/6, Vi Văn Hiến trốn khỏi khu cách ly, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 cho cộng đồng.

Do đó, Công an TP Móng Cái yêu cầu lực lượng công an các phường, xã làm tốt công tác quản lý nhân khẩu, nắm rõ số người của mỗi hộ gia đình, chủ động rà soát công dân sống trên địa bàn. Nếu phát hiện đối tượng thì báo ngay Đội an ninh của Công an TP Móng Cái để tổ chức đưa đi cách ly, đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch.