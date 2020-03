Tìm thấy 2 nữ sinh ở Nghệ An mất tích khi đi học thêm

Tối 14/3, phụ huynh 2 nữ sinh Nghệ An mất tích khi đi học thêm cho biết, sau một ngày tìm kiếm, gia đình tìm thấy các em khi đang đi chơi nhà bạn ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An), cách nhà gần 100km. Các em đi chơi không xin phép bố mẹ do sợ bố mẹ không cho đi.

Trước đó, khoảng 14h ngày 13/3, em Nguyễn Thị Thương (SN 2004, trú tại xóm 3, xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc) và em Nguyễn Kim Ngân (SN 2004, trú tại xóm Trung Đền, xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), cùng học lớp 10A1 Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Cửa Lò, nói với gia đình đi học thêm.

Các gia đình đã tìm thấy 2 nữ sinh khi đang đi chơi nhà bạn, cách nhà gần 100km

Đến 17h ngày 13/3, bố em Kim Ngân là anh Nguyễn Khắc Giang không thấy con về liền gọi điện cho con thì không liên lạc được. Mẹ của em Thương gọi cho con vào lúc 18h thì được em thông báo đang đi với bạn Kim Ngân và bảo với mẹ cứ yên tâm.

Đến tối, cả hai gia đình tiếp tục liên lạc qua điện thoại nhưng cả hai máy đều tắt. Gia đình lo lắng nên trình báo công an địa phương để tìm kiếm giúp.

