Tìm thân nhân người đàn ông nhảy từ cầu vượt xuống đường cao tốc ở Hải Phòng, thiệt mạng

Lãnh đạo Công an huyện An Lão (TP Hải Phòng) cho biết, khoảng hơn 19h ngày 12/2, đơn vị được báo tin vừa có người đàn ông khoảng 25-27 tuổi nhảy từ cầu B49 (nằm trên Quốc lộ 10 bắc qua đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, thuộc địa phận xã Quang Trung, huyện An Lão) xuống đường cao tốc và thiệt mạng.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: An Lão 24h).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe đạp của nạn nhân để lại trên cầu. Người này không để lại giấy tờ tùy thân.

Công an huyện An Lão đang thông báo tìm người thân và điều tra xác định danh tính nạn nhân. Các đơn vị liên quan đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.