Thuốc lá là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu với các bệnh tim mạch, ung thư

Ông Ngô Quý Châu - quyền chủ tịch hội đồng quản lý Bệnh viện Bạch Mai - cho biết, thuốc lá gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ, được xác định liên quan đến 6/8 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, liên quan đến các căn bệnh như phổi tắc nghẽn mãn tính, tim mạch, ung thư...

Trên 90% người ung thư phổi liên quan tới thuốc lá ( Ảnh minh hoạ).

Cụ thể, mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 40.000 ca tử vong và các bệnh có liên quan đến sử dụng thuốc lá. Số trường hợp tử vong do các bệnh lây nhiễm chiếm 73% số ca tử vong do bệnh tật và thương tích ở Việt Nam. Một trong những nguyên nhân quan trọng là do tỷ lệ sử dụng thuốc lá cao.Trong đó tỷ lệ ung thư phổi có sử dụng thuốc lá là 96,8%.

Trước tình hình đó Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá, Bộ Y tế từ tháng 4/2018 triển khai chiến dịch truyền thông tập trung vào 3 thông điệp không hút thuốc lá: không hút thuốc lá nơi làm việc, không hút thuốc lá trong nhà hàng và không hút thuốc lá trên các phương tiện giao thông công cộng.

Theo Ông Lương Ngọc Khuê - cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, nhờ những hoạt động truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá, 50% số người hút thuốc được hỏi cho biết họ đã nhận được lời khuyên bỏ thuốc lá từ các thành viên gia đình mình trong vòng sáu tháng trở lại đây (so với 44% năm 2017).

70% số người hút thuốc nói rằng họ đã cố gắng bỏ thuốc và 61% người không hút thuốc nói rằng họ đã khuyến khích người hút thuốc bỏ thuốc, trên 90% người dân hiểu được tác hại của thuốc lá, từ 50-60% người dân hiểu được các bệnh do thuốc lá gây ra.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đang nằm trong nhóm quốc gia có số người hút thuốc lá vào loại lớn trên thế giới với 13 triệu người hút thuốc.

Vì vậy, để hạn chế tiêu dùng và tiếp cận sản phẩm thuốc lá, đặc biệt là ở học sinh, sinh viên, người có thu nhập thấp, Bà Phan Thị Hải, Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá đề nghị "cần phải sửa đổi Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, trong đó tăng thuế đối với thuốc lá, góp phần đạt mục tiêu quốc gia về giảm tỉ lệ hút thuốc, giảm tỉ lệ mắc bệnh và tử vong do các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá".