Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi tụ tập đua xe giữa mùa dịch COVID-19

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có chỉ đạo về triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý II năm 2020.

Cụ thể, quý II năm 2020 cả nước tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ và quyết liệt lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chỉ đạo của Thủ tướng về các giải pháp phòng chống đại dịch COVID-19, nhằm ngăn ngừa lây nhiễm, phát hiện, cứu chữa kịp thời người bệnh để giảm thiểu thiệt hại về con người, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục duy trì và khẩn trương phục hồi tăng trưởng kinh tế ngay sau khi hết dịch.

Thủ tướng chỉ đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia triển khai thực hiện Năm an toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”; theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu cho Thủ tướng và Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chỉ đạo thực hiện các giải pháp hiệu quả để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong điều kiện phức tạp của dịch COVID-19.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi tụ tập đua xe, gây rối trật tự công cộng giữa mùa dịch COVID-19

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tập trung hoàn thành kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2020.

Bộ Công an cần sớm hoàn thiện và ban hành quy định và hướng dẫn việc thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về tai nạn giao thông đường bộ phù hợp với thông lệ quốc tế; nghiên cứu đề xuất các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông phù hợp với yêu cầu của tình hình mới.

Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường lực lượng, kết hợp hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông với nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Công an các đơn vị, địa phương xử lý bằng chế tài nghiêm khắc nhất theo quy định đối với các hành vi tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng; cương quyết trấn áp, trừng trị những đối tượng manh động, chống người thi hành công vụ.

Các đơn vị cần xử lý nghiêm lái xe, chủ xe vi phạm quy định về tải trọng phương tiện; người đi mô tô, xe máy vi phạm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ lái xe về tác hại của ma túy; kiểm tra sàng lọc sử dụng chất ma túy thường kỳ và ngẫu nhiên đối với lái xe.

Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu an toàn giao thông để kết nối, chia sẻ với các đơn vị trong và ngoài ngành Công an phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Bộ Công an phối hợp với ngành Giao thông vận tải rà soát, đánh giá, kiến nghị phương án tổ chức lại giao thông theo từng tuyến, nhất là các tuyến giao thông phức tạp, kịp thời khắc phục các bất hợp lý về tổ chức giao thông, giải quyết các “điểm đen”, các tuyến giao thông phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

