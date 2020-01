Thứ trưởng Bộ GTVT giật mình trước đề xuất tăng 60% giá vé xe khách dịp Tết

Sáng 17/1, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cùng đại diện các đơn vị quản lý Nhà nước đến kiểm tra tình hình giao thông vận tải tại Bến xe Nước Ngầm và Cảng hàng không sân bay Nội Bài (Hà Nội).

"Không thể tăng giá vé lên 60%"

Tại buổi làm việc với đoàn công tác Bộ GTVT, ông Nguyễn Văn Lập – Giám đốc Bến xe Nước Ngầm thông báo về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, công tác quản lý phương tiện, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.

Ông Nguyễn Văn Lập - Giám đốc Bến xe Nước Ngầm.

Về công tác quản lý, niêm yết và kiểm tra dịch vụ ra vào bến, lãnh đạo Bến xe Nước Ngầm cho hay, đến nay việc niêm yết giá vé đã được các doanh nghiệp vận tải thực hiện theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, đơn vị cũng niêm yết số điện thoại đường dây nóng của cơ quan chức năng và của bến xe, niêm yết các tiêu lệnh PCCC theo quy định.

“Về công tác quản lý giá vé xe khách đến thời điểm hiện tại, đơn vị xử lý 15 trường hợp nhà xe tự ý tăng giá vé. Bên cạnh đó, có 48 doanh nghiệp có phương án tăng giá vé khách phụ thu Tết âm lịch 2020 với mức tăng 13-60% trước và sau Tết”, ông Lập cho hay.

Trước đề xuất tăng giá vé trên, Thứ trưởng Bộ GTVT phản bác ngay: “Giá vé phải kiểm soát rất chặt, không nương nhẹ tay, phải ổn định và công khai vé. Không thể có chuyện nâng giá vé lên 60%, đây là lợi dụng khách hàng, dân đã khổ khi về quê mấy ngày Tết rồi.

Chúng ta còn đang có chính sách miễn giá vé (miễn vé đi xe buýt -PV). Bởi vậy phải nâng phù hợp, bến xe tăng cường tuyến, nếu không có xe thì phải tăng tần suất chạy lên. Chỉ nâng 15-20%, chứ 60% thì tôi giật mình”.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ cho hay cần phải xử lý nghiêm nhà xe tăng giá vé cao và trả, đón khách không đúng quy định.

Trước đề xuất của lãnh đạo bến xe Nước Ngầm về xử lý xe hoạt động tại bến Nước Ngầm nhưng lại vào trả, đón khách ở trung tâm thành phố, Thứ trưởng Bộ GTVT cũng nhấn mạnh cần phải có mức xử phạt nặng đối với các nhà xe đăng kí ở bến nhưng trả, đón khách ở ngoài bến.

“Tất cả xe bến cóc, xe dù không vào bến mà đón trả khách ở ngoài thì vĩnh viễn không cho vào trong bến”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Tại buổi họp, ông Nguyễn Văn Lập cũng có đề xuất về việc kiểm tra nồng độ cồn của các tài xế, hành khách. Về điều này, lãnh đạo Bộ GTVT hoàn toàn đồng ý.

Phát biểu trong buổi làm việc, ông Khuất Việt Hùng – Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay, cần tăng cường lực lượng đảm bảo an toàn giao thông trong và ngoài bến xe. Bên cạnh đó, lực lượng thanh tra giao thông có thể kiểm tra 100% về nồng độ cồn của các lái xe ra vào bến để đảm bảo an toàn.

Lãnh đạo Bộ GTVT đi kiểm tra một số nhà xe ở bến Nước Ngầm.

Nâng cao chất lượng phục vụ ở sân bay

Tại buổi làm việc ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Thứ trưởng Lê Đình Thọ cho hay, lĩnh vực vận tải hàng không có sự thay đổi rất lớn về kết cấu hạ tầng, vận tải. Dịp Tết sắp tới, lực lượng chức năng tại sân bay cần tránh để xảy ra tình trạng ùn tắc.

“Ngày lễ, Tết thì khách ra vào nhiều, đặc biệt là bà con Việt kiều, thì chúng ta cần thể hiện chất lượng phục phụ phải gắn liền với thái độ phục vụ để họ nghĩ tốt về mình. Thứ hai là tổ chức trong và ngoài sân bay, chú ý ở phía bên ngoài về giao thông”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Trước câu hỏi về việc phục vụ hành khách đi máy bay VietJet Air trong dịp Tết để tránh nhỡ giờ, chậm chuyến, lãnh đạo hãng hàng không VietJet Air cho biết: “Về mặt khai thác, đơn vị đang khai thác trên 80 máy bay, dịp Tết vẫn còn chỗ để phục vụ cho người dân”.

Trong khi đó, lãnh đạo hãng hàng không Vietnam Airline cho hay, để chuẩn bị cho dịp Tết, năm nay là năm đầu tiên đơn vị này tổ chức trung tâm điều hành khai thác tổng cảng tại sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài để kịp thời phối hợp trong ngày, giờ cao điểm.