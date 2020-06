Thu phí không dừng trên cao tốc Pháp Vân-Ninh Bình: Nhắc nhở xe chưa dán thẻ ETC

15h hôm nay (10/6), Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ bắt đầu thu phí tự động (ETC) trên tuyến BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, qua 7 trạm thu phí Pháp Vân, Thường Tín, Vạn Điểm, Đại Xuyên, Vực Vòng, Liêm Tuyền, Cao Bồ. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Lê Đình Thọ có mặt để kiểm tra.

Theo ghi nhận của PV, đối với các phương tiện đã dán thẻ thu phí tự động ETC đi qua làn dành riêng sẽ được trừ phí tự động khi qua trạm. Trong ngày đầu tiên áp dụng hình thức này, vẫn còn nhiều phương tiện chưa nắm được quy định nên được các lực lượng chức năng nhắc nhở.

Ông Nguyễn Hải Long, Phụ trách trung tâm giám sát vận hành khai thác đường cao tốc Việt Nam cho biết, trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đến hôm nay lắp đặt xong 15 làn thu phí, bắt đầu thu phí vào lúc 15h cùng ngày.

"Hiện 25 làn còn lại chúng tôi đang nghiên cứu bố trí vốn hoàn thiện trong thời gian sớm nhất", ông Long nói.

Kể từ 1/8 tới đây, các chủ phương tiện dùng tài khoản ngân hàng BIDV chuyển tiền vào tài khoản ETC sẽ không bị mất phí.

Hình ảnh ghi nhận trong buổi đầu triển khai thu phí tự động tại BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ:

Từ tháng 7/2020 Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ sẽ không bán vé tháng, quý thủ công (MTC), khách hàng không dán thẻ thu phí tự động ETC sẽ không mua được vé tháng, quý MTC.

Các phương tiện chưa dán thẻ, chưa nạp tiền vào tài khoản giao thông hoặc tài khoản giao thông không đủ tiền để trả phí không đi vào làn dành riêng cho xe ETC; nếu vẫn đi vào làn dành riêng cho xe ETC sẽ bị xử lý theo điểm c, khoản 4 điều 5 Nghị định 100.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình là tuyến đường cửa ngõ phía Nam của TP Hà Nội, dài khoảng 80 km, 6 làn xe, lưu lượng phương tiện rất lớn, trung bình 23.000 - 25.000 lượt xe/ngày.