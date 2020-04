Thư ngỏ gửi Thái Bình: Sao để Đường ‘Nhuệ’ công khai coi khinh pháp luật?

Kính gửi lãnh đạo các cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình.

Tôi là Trịnh Thanh Phi (Đảng viên, hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) gửi thư ngỏ này tới các lãnh đạo Thái Bình xin trao đổi về vấn đề dư luận cả nước đang rất quan tâm, đó là việc Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 vợ chồng Giám đốc Công ty TNHH Đường Dương (Nguyễn Thị Dương và Nguyễn Xuân Đường (Đường “Nhuệ”), ở 366 Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, Thái Bình) và 4 đồng phạm về tội “cố ý gây thương tích”.

Vợ chồng Đường Dương vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Thưa các đồng chí!

Nếu chỉ dừng lại ở tội danh “cố ý gây thương tích” mà 2 vợ chồng doanh nhân này bị khởi tố, bị bắt như những vụ đánh nhau gây thương tích thông thường thì tôi không viết thư này.

Vấn đề tôi muốn gửi tới các cơ quan chức năng của Thái Bình xoay quanh câu hỏi: Tại sao hai vợ chồng Dương Đường mác là doanh nhân nhưng từ lâu công khai hoạt động, làm ăn như kiểu xã hội đen, hà hiếp người ngay, coi khinh pháp luật?

Có không việc nhiều người bị hại gửi đơn thư tố cáo bị họ sai đàn em đánh đập, phá hoại, chiếm đoạt tài sản nhờ, cầu cứu cơ quan chức năng điều tra, bảo vệ lợi ích, sự an toàn của công dân… mà chưa được xử lý hoặc chậm phản hồi, nếu có chỉ là “không có căn cứ xử lý”?

Vì thế, vợ chồng doanh nhân này càng được thể lộng hành, đến mức Đường “Nhuệ” tự đắc khoe khoang đẳng cấp côn đồ, chịu chơi “nếu tao là số 2 thì không có ai là số 1”?

Tôi xin được đặt câu hỏi với các lãnh đạo Thái Bình các nhiệm kỳ vừa qua, các đồng chí có nghe chuyện Dương - Đường hoạt động cho vay nặng lãi, xiết nợ, hoạt động xã hội đen, dùng thủ đoạn đe dọa để mọi cuộc đấu thầu đất trong tỉnh cứ “dự đấu là thắng”?

Nếu đúng như vậy thì đấu thầu đất đâu còn bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, minh bạch, vì đâu lại như thế?

Ngoài ra, tôi có câu hỏi gửi tới các vị đại biểu Quốc hội trong đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các vị được cử tri bầu là đại diện cho họ, những năm qua đã thể hiện trách nhiệm giám sát việc thực thi pháp luật ở tỉnh nhà thế nào?

Các vị có biết, có hiểu được nỗi oan ức của những nạn nhân do thói côn đồ của Đường “Nhuệ” gây ra với họ trong quan hệ làm ăn?

Khi người bị hại viết đơn thư gửi cơ quan chức năng các cấp phản ánh, tố giác tội phạm nhưng chưa được quan tâm điều tra làm rõ, có dấu hiệu bao che, bỏ lọt tội phạm.

Vậy đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có biết, có đặt vấn đề giám sát đối với cơ quan chức năng về trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý, trả lời đơn thư của công dân không?

Nếu không giám sát để có người, thậm chí thế lực ngầm chống lưng, bảo kê để ổ nhóm xã hội đen mác doanh nghiệp Dương Đường vẫn lộng hành làm ăn phi pháp như báo chí nêu thì trách nhiệm các vị thế nào?

Nếu biết mà để mặc cơ quan nhận đơn thư của dân hững hờ, không thật tâm điều tra giải quyết, không dùng thẩm quyền để kiểm tra, giám sát thì các vị sẽ trả lời với cư tri ra sao?

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chắc là các tổ chức Đảng ở Thái Bình đang khẩn trương các bước đại hội, tôi hy vọng vụ án “cố ý gây thương tích” với 2 bị can Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Xuân Đường và các đồng phạm mà Công an Thái Bình đang điều tra sẽ được mở rộng để làm rõ tội trạng chủ mưu, các đồng phạm những vấn đề khác người dân tố giác liên quan đến bị can.

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, cuộc chiến chống tham nhũng của ta, nhiều cán bộ vi phạm bị vạch mặt, chỉ tên đã nhận án tù, bị kỷ luật, tuy đau xót nhưng nhân dân rất phấn khởi, tin tưởng vào quyết tâm của Đảng, Nhà nước về việc làm trong sạch bộ máy.

Với vụ này, Thái Bình cũng rất cần làm rõ tại sao trong thời gian dài Công ty bất động sản Đường Dương có nhiều việc làm tai tiếng, có đại biểu Quốc hội ví như “Năm Cam Thái Bình” nhưng vẫn thỏa sức lộng hành.

Vì danh dự, trách nhiệm trước nhân dân, tôi nghĩ lãnh đạo Đảng, chính quyền Thái Bình cần phải truy bằng được ai, quan chức nào đứng sau bảo kê cho Công ty Đường Dương suốt thời gian qua và có hình thức xử lý thích đáng.

Việc này tránh để những con người đó chui vào đội ngũ cấp ủy, chính quyền trong nhiệm kỳ tới sẽ rất nguy hại cho sự trong sạch của đội ngũ Đảng, chính quyền, sự phát triển của tỉnh nhà.

Người dân Thái Bình chưa giàu có lắm, cuộc sống mưu sinh có thể còn nhiều vất vả nhưng khát vọng cao nhất là quyền được hưởng tự do, dân chủ, an sinh, an ninh con người luôn được bảo đảm, chính quyền nhân dân luôn là chỗ dựa tin cậy của họ. Nhưng những gì ổ nhóm hoạt động xã hội đen, bảo kê, xiết nợ của vợ chồng đeo mác doanh nghiệp này sẽ làm họ thất vọng.

Chân thành chúc các đồng chí nhiều sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà tổ chức Đảng giao, cử tri Thái Bình gửi gắm, tin tưởng!

