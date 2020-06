Thiếu tướng Sùng A Hồng nghỉ công tác, Điện Biên có tân Giám đốc Công an tỉnh

Ngày 26/6, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Điện Biên.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.

Đồng thời Trung tướng Lương Tam Quang trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.

Trung tướng Lương Tam Quang trao Quyết định cho Đại tá Tráng A Tủa.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, Đại tá Tráng A Tủa là cán bộ được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều vị trí công tác, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt.

Trên mỗi cương vị công tác, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, Đại tá Tráng A Tủa cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của người lãnh đạo, chỉ huy, tận tâm, tận lực, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Tráng A Tủa bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an. Đây là vinh dự lớn lao và cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề mà Đảng, Nhà nước, Bộ Công an giao phó.

Đại tá Tráng A Tủa hứa trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, tiếp tục phát huy truyền Công an Điện Biên anh hùng.