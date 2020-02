Thiếu trách nhiệm phòng chống virus corona, giám đốc bệnh viện bị điều chuyển công tác

Trưa 8/2, trả lời VTC News, ông Nguyễn Bốn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông xác nhận, vừa ký quyết định chuyển công tác ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Theo ông Bốn, lý do ông Bình bị điều chuyển công tác là do chưa thực hiện tốt việc triển khai nhiệm vụ do các cấp giao trong công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (nCoV) gây ra.

"Hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông đang được giao cho Phó giám đốc Hà Văn Hùng phụ trách và điều hành", ông Bốn nói.

Được biết, ông Trần Thanh Bình được điều động đến nhận công tác tại Sở Y tế, nhiệm vụ cụ thể sẽ do Giám đốc Sở Y tế phân công.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.