Thi thể trẻ sơ sinh còn dính dây rốn nổi trên kênh

Khoảng 6h ngày 7/6, trong lúc đi tập thể dục, một người dân ở tổ 3, ấp Cán Gáo, xã Đông Hưng B, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang tá hỏa khi phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh (còn dính dây rốn) nổi trên dòng kênh Cán Gáo.

Hiện trường phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trôi kênh Cán Gáo. (Ảnh: Văn Vũ)

Ngay sau đó, người dân báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Công an huyện An Minh và Công an xã Đông Hưng B cử lực lượng xuống hiện trường vớt thi thể cháu bé.

Pháp y và Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cũng có mặt khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân sự việc.

