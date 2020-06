Tân Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang là ai?

Chiều 26/6, tại Công an tỉnh Kiên Giang, Bộ Công an đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Đại tá Đỗ Triệu Phong, Phó Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế, Bộ Công an được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, thay Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu từ ngày 1/7.

Thiếu tướng Đỗ Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Đỗ Triệu Phong

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đỗ Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an mong muốn trong vai trò, trọng trách mới, Đại tá Đỗ Triệu Phong sẽ cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh củng cố vững chắc niềm tin của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đối với lực lượng công an.

Đại tá Đỗ Triệu Phong hứa sẽ nhanh chóng cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; Kế thừa và phát huy những thành tích của Công an tỉnh Kiên Giang, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã tin tưởng, giao phó.

Đại tá Đỗ Triệu Phong, sinh năm 1967, quê quán ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Đại tá Đỗ Triệu Phong là cán bộ trưởng thành từ cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại các đơn vị trong lực lượng Công an Nhân dân, có nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm.

Video: 11 tân giám đốc công an tỉnh vừa được điều động, bổ nhiệm là ai?