Tân Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang là ai?

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Huỳnh Việt Hòa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang thay cho Đại tá Phan Hoàng Lắm.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Phan Hoàng Lắm về nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu từ ngày 1/5/2020.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang cho Thượng tá Huỳnh Việt Hòa (trái) và quyết định nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu cho Đại tá Phan Hoàng Lắm.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đánh giá cao sự cống hiến, đóng góp của Đại tá Phan Hoàng Lắm đối với sự nghiệp bảo vệ ANTT, góp phần ổn định chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu Thượng tá Huỳnh Việt Hòa ở cương vị công tác mới cần khắc phục khó khăn trong công tác, có tinh thần cầu thị, tích cực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt. Khẩn trương tiếp nhận bàn giao, cùng Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Hậu Giang phát huy truyền thống của Công an tỉnh đã đạt được.

Nhận nhiệm vụ mới, Thượng tá Huỳnh Việt Hòa cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hậu Giang đã tín nhiệm trao trọng trách mới.

Thượng tá Huỳnh Việt Hòa hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ ra sức phấn đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng tập thể trong sạch, vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thượng tá Huỳnh Việt Hòa sinh năm 1976, quê quán tại xã Hòa Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.