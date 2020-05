Tân Giám đốc Công an tỉnh Bình Định là ai?

Sáng 29/5, Công an tỉnh Bình Định tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm đại tá Võ Đức Nguyện, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bình Định.

Đại tá Võ Đức Nguyện giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bình Định.

Tại buổi lễ, thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an cho đại tá Võ Đức Nguyện, đồng thời công bố quyết định hưởng chế độ hưu trí đối với thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định và đại tá Huỳnh Văn An, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới ghi nhận đóng góp của thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên và đại tá Huỳnh Văn An. Theo thiếu tướng Lê Tấn Tới, dù trải qua nhiều lĩnh vực, vị trí công tác khác nhau nhưng thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên và đại tá Huỳnh Văn An luôn nỗ lực hết mình với mọi nhiệm vụ được giao.