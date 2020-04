Tạm giữ 27 ‘xe vua’ chở quá tải gây bức xúc ở Đồng Nai

Nhiều phương tiện bị tuýt còi.

Chiều 15/4, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin kết quả cuộc kiểm tra các xe tải trên Quốc lộ 51 đêm 14/4. Theo đó, cơ quan này đang tạm giữ 27 phương tiện vi phạm, chở quá tải.

Ngoài ra, công an cũng phát hiện 7 tài xế không có giấy phép lái xe, 2 trường hợp nghi sử dụng giấy phép lái xe giả, một người dương tính với ma túy.

Làm việc với công an, các tài xế, phụ xe đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa mà chỉ giao nộp được phiếu cân tải trọng xe ở nơi nhận hàng.

Nhiều tài xế bị xử phạt.

Như VTC News đưa tin, khuya 14/4 đến rạng sáng 15/4, đích thân Đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc và Đại tá Nguyễn Văn Kim - Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo lực lượng vây bắt đoàn “xe vua” chạy ầm ầm trên tuyến Quốc lộ 51 và Tỉnh lộ 25B thuộc địa phận 2 huyện Nhơn Trạch và Long Thành.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều phương tiện chạy bạt mạng với tốc độ cao, chở quá tải, vượt đèn đỏ bị cơ quan chức năng ra lệnh dừng kiểm tra. Có 5 xe né vào trạm dừng chân nhưng vẫn bị tổ công tác phát hiện.

Phần lớn trong số 27 xe bị tạm giữ kể trên là xe đầu kéo, kéo theo rơ moóc dạng thùng hở chở than vượt quá chiều cao. Các tài xế, phụ xe tcho biết họ nhận chở số than này từ cảng Phú Mỹ, huyện Tân Thành về nhà máy điện thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa ở huyện Nhơn Trạch. Những chiếc xe này đều in tên Công ty TNHH TM Âu Châu và Công ty TNHH MTV Ngọc Minh Anh.

Đoàn xe hàng trăm chiếc của Công ty TNHH TM Âu Châu từ lâu được người dân bức xúc gọi là “xe vua” khi chạy tốc độ cao, vượt đèn đỏ gây ra nhiều vụ tai nạn chết người.

Video: Cầu 13 tấn 'cõng' xe 30 tấn, công an có phạt nhưng ô tô quá tải vẫn đi