Tai nạn liên hoàn ở Tiền Giang, 2 người thương vong

Ngày 27/6, công an huyện Cái Bè, tỉnh tiền Giang đang điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 1 xe khách, 2 xe tải và 2 xe máy khiến 2 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 cùng ngày, tài xế Phan Văn Toàn (37 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) lái xe khách mang biển số 51B-41273 chạy trên quốc lộ 1A, theo hướng Trung Lương- Mỹ Thuận.

Khi đến đoạn thuộc xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thì tông vào xe tải 71C-08858 do tài xế do Nguyễn Tấn Vàng (31 tuổi, tỉnh Bến Tre) chạy cùng chiều, đang chuẩn bị dừng đèn đỏ. Sau đó, tài xế xe khách đánh lái qua bên phải va chạm với xe máy do Phạm Quốc Tuấn (19 tuổi, ngụ huyện Cái Bè) chạy cùng chiều.

Nhiều người dân hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Cùng lúc này, xe tải của Nguyễn Tấn Vàng trượt về phía trước và tông vào xe tải 60C-43520 và xe máy do ông Nguyễn Thanh Dũng (54 tuổi, ngụ huyện Cái Bè) cầm lái, đang đậu cùng chiều. Sau đó, xe tải của Nguyễn Tấn Vàng tiếp tục tông vào căn nhà bên đường nhà của bà Lương Thị Hồng Ánh (57 tuổi) rồi mới dừng lại.

Ông Nguyễn Thanh Dũng chết còn tài xế Vàng bị thương phải nhập viện cấp cứu. Hiện công an huyện Cái Bè đang tạm giữ tài xế Toàn để phục vụ cho công tác điều tra.

Video: 37 ô tô bị tai nạn liên hoàn trên cao tốc