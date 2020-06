Tài liệu cho thấy Triệu Quân Sự chưa thoát khỏi núi Hải Vân bằng tàu hỏa

Nhiều giả thiết đặt ra có thể Triệu Quân Sự đã thoát khỏi núi Hải Vân bằng đường tàu hỏa, nhưng với thông tin, tư liệu cơ quan điều tra thu thập được thì chưa có cơ sở kết luận đối tượng thoát bằng đường này.

Trước giả thiết đặt ra có thể tên tội phạm nguy hiểm Triệu Quân Sự nhảy tàu hỏa thoát khỏi rừng Hải Vân, ngày 9/6, lãnh đạo Phòng Điều hành vận tải đường sắt Đà Nẵng (Trung tâm Điều hành vận tải đường sắt - Tổng Công ty đường sắt Việt Nam) cho biết, tàu khách, tàu hàng từ hướng Bắc-Nam khi lên đỉnh đèo Hải Vân phải dừng lại 1 phút để thử hãm nhằm đảm bảo an toàn trước khi đổ đèo.

Còn hướng Nam - Bắc qua đèo Hải Vân có một số đoạn tàu phải chạy chậm do ngành đường sắt đang nâng cấp đường ray.

“Khi tàu dừng trên đèo có thể xảy ra chuyện nhảy tàu đi chui. Hiện có một số đoàn tàu khách như SE3, SE4 dừng để cán bộ, công nhân viên đường sắt đi làm nhiệm vụ trên khu vực đèo. Tuy nhiên, nếu có xảy ra việc đi chui không phải là vào trong toa tàu mà bu bám bên ngoài tàu để đi một đoạn”, vị này nhận định.

Tàu qua đèo Hải Vân chạy với tốc độ chậm.

Ghi nhận của PV, từ đường bộ đèo Hải Vân xuống đường sắt có nhiều con đường mòn. Từ đó đi xuống đường sắt dài khoảng 1km. Ngoài ra, từ khu vực đèo Hải Vân ra hướng Bắc, tàu sẽ dừng lại ở Huế, riêng đoạn khu gian Lăng Cô - Thừa Lưu đang thi công nên tàu chạy dẫn đường 15km/h.

Từ Hải Vân vào phía Nam, tàu SE3, SE4 được phép dừng 1 phút tại ga trên khu vực đèo là Lăng Cô-Hải Vân Bắc, Hải Vân Nam-Kim Liên để cán bộ công nhân viên trên khu vực đèo xuống tàu làm việc. Sau đó tàu sẽ chạy thẳng về ga Đà Nẵng. Hằng ngày có rất nhiều chuyến tàu qua khu vực Hải Vân.

Về giả thiết Triệu Quân Sự trốn khỏi khu vực đèo Hải Vân bằng cách nhảy chui lên tàu hỏa, lực lượng điều tra cho biết, đó chỉ là khả năng đặt ra, còn theo thông tin, tài liệu thu thập được thì chưa có cơ sở kết luận.

Theo đó, ngày sau khi Sự bỏ lại xe máy chạy lên núi phía ta luy dương đèo Hải Vân, lực lương CSGT, đội nghiệp vụ Công an quận Liên Chiểu, Công an TP Đà Nẵng và lực lượng Quân đội đã phong tỏa toàn bộ tuyến đường đèo nên đối tượng khó qua đường để xuống khu vực có đường sắt.

Cũng sau đó, lực lượng truy bắt đã ra Lăng Cô, các ga trên đường đèo trích xuất camera, chốt chặn đề phòng Sự thoát ra Huế.

Báo cáo tại hiện trường với Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho hay, lực lượng công an đã phối hợp với lực lượng bộ đội chốt chặn tất cả các tuyến đường và băng rừng tìm đối tượng này.

“Lực lượng công an đã ra Lăng Cô (tỉnh Thừa Thiên-Huế) để thu tập tài liệu, trích xuất camera và lập chốt kiểm soát trên đỉnh đèo Hải Vân. Công an đã xác minh tất cả địa điểm ga tàu ở phía Lăng Cô, tàu lửa qua lại đèo Hải Vân cũng như tất cả các xe lưu thông qua đèo", vị lãnh đạo này nói và cho biết thêm, theo tài liệu thu thập được thì chưa có cơ sở kết luận Sự thoát khỏi Hải Vân vằng đường tàu hỏa.

Lực lượng Quân đội vẫn đang truy bắt Triệu Quân Sự trên rừng Hải Vân và mở rộng ra phía Bắc đèo thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Trong sáng 9/6, theo ghi nhận của PV, lực lượng truy bắt đã mở rộng diện tìm kiếm ra phía Bắc đèo Hải Vân thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đến sáng 9/6, sau 5 ngày truy lùng, các lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được tung tích tên tội phạm giết người Triệu Quân Sự ngoài chiếc xe máy đối tượng bỏ lại trên đèo Hải Vân trong lúc bị truy đuổi.

Lực lượng thuộc Cục Điều tra của Bộ Quốc phòng cũng được tăng cường để tiếp tục triển khai các phương án truy bắt phạm nhân vượt ngục Triệu Quân Sự.

Video: 5 ngày đêm băng rừng truy bắt Triệu Quân Sự