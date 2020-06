Sức khỏe nam phi công rơi từ độ cao 20m trong lúc bay dù lượn giờ ra sao?

Sáng 3/6, trả lời VTC News, bà Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) - Trưởng ban Lễ hội Festival dù lượn "Bay trên mùa nước đổ" năm 2020 cho biết, sức khỏe của phi công người Nga gặp nạn khi chơi dù lượn dần ổn định.

"Nam phi công bị chấn thương nhẹ ở đốt sống, các bác sĩ đã nắn chữa cho bệnh nhân và mấy hôm nữa anh ấy có thể ra viện được", bà Xuyến cho hay.

Sức khỏe nam phi công người Nga đã dần ổn định sau tai nạn nhảy dù lượn vào ngày 30/5.

Theo bà Xuyến, nam phi công người Nga rơi từ độ cao khoảng 20m xuống đất may mắn chỉ bị chấn thương nhẹ là do dù vẫn cản gió và rơi vào cây cỏ.

Trước khi tham gia chơi dù lượn, những vận động viên nhảy dù như phi công người Nga đều phải có giấy phép hoạt động của Bộ Quốc phòng và sự cho phép của địa phương.

Bà Xuyến cho hay, nam phi công người Nga hiện là thành viên của câu lạc bộ dù lượn ở Mũi Né.

"Hoạt động dù lượn được tổ chức khi có đủ số lượng người tham gia và trong quá trình bay có sự đảm bảo an toàn, an ninh của các lực lượng chức năng chứ không phải thích bay tự do được", bà Xuyến chia sẻ.

Trước đó như VTC News đưa tin, vào chiều 30/5, tại xã Cao Phạ (huyện Mù Cang Chải, Yên Bái), lễ hội dù lượn được tổ chức và thu hút nhiều người quan tâm. Trong đó, phi công người Nga cũng đến tham dự. Tuy nhiên, sau khi nam phi công đưa chiếc dù lên độ cao khoảng 20m thì bỗng dù bị chao đảo rồi rơi xuống vực.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do nam phi công nhảy không theo hướng gió thổi lên mà bay ngược lại, khiến chiếc dù bị mất kiểm soát và bị rơi từ độ cao 20m.

Clip: Nam phi công gặp nạn trong lúc nhảy dù ở Yên Bái