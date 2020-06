Sức khoẻ bé trai 19 tháng hôn mê sau 3 tiếng bị bỏ quên trên xe ô tô giờ ra sao?

Liên quan đến vụ việc bé trai 19 tháng tuổi bị bỏ quên trên xe ô tô gần 3 tiếng đến hôn mê, tối 9/6, trả lời PV VTC News, Bác sĩ Nguyễn Thị Hoan – Phó Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đến thời điểm hiện tại cháu bé đã tỉnh táo, ăn uống và chơi được, không còn các cơn co giật.

Tuy nhiên, cháu bé vẫn còn hiện tượng rối loạn đông máu và tiêu cơ vân.

Theo bác sĩ Hoan, vào khoảng 15h ngày hôm qua (8/6), khi được người nhà phát hiện ra cháu bé sau gần 3 tiếng bị bỏ quên trong xe ô tô, cháu L. ở trong tình trạng mất ý thức, đi vệ sinh không tự chủ, kèm theo sốt cao và co giật.

Sau 1 ngày điều trị, bé trai bị bỏ quên đã tỉnh táo, ăn uống và chơi được, không còn các cơn co giật nhưng còn hiện tượng rối loạn đông máu và tiêu cơ vân.

Khi đưa đến Trạm Y tế xã là sốt 41 độ C và co giật nên lập tức chuyển lên Bệnh viện huyện Lập Thạch. Lúc này, nhận thấy cháu bé vẫn trong tình trạng co giật, suy hô hấp, khó thở và mất ý thức nên Bệnh viện huyện chuyển cháu bé xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

Đến khoảng 16h, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận cháu bé trong tình trạng chưa tỉnh táo, sốt 40,5 độ C và nhịp tim tăng cao.

Tuy nhiên, sau khi được điều trị tại khoa Nhi cháu bé đã tỉnh táo hơn, đỡ co giật và nhiệt độ hạ xuống 39,5 độ C.

Đến tối qua (8/6), các bác sĩ cho cháu bé thở oxy bởi cháu bé có biểu hiện rối loạn điện giải, kèm theo rối loạn đông máu. Sau khi lên khoa Nhi được khoảng 2 tiếng thì cháu bé dần tỉnh lại và phân biệt được người nhà.

"Trong ngày 9/6, cháu L. vẫn còn những cơn sốt nhưng nhiệt độ cao nhất là 38,5 độ C, cháu bé đã tỉnh táo, ăn uống và chơi được, không còn các cơn co giật. Tuy nhiên, cháu bé vẫn còn hiện tượng rối loạn đông máu và tiêu cơ vân", bác sĩ Hoan cho hay.