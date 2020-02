Sau 2 ngày mất tích, 2 bé trai Nghệ An được tìm thấy cách nhà hơn 300km

Trưa 28/2, người thân tìm thấy cháu Vương Tuấn Khoa (9 tuổi) và cháu Lưu Xuân Đạt (13 tuổi, cùng trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An) ở thành phố Huế, sau 2 ngày mất tích.

Được biết, các cháu vẫn khỏe mạnh, bình an. Hiện mọi người vẫn chưa rõ cháu Khoa và cháu Đạt đi vào tỉnh Thừa Thiên Huế bằng cách nào. Bởi khi đi ra khỏi nhà, các cháu đi bộ, mặc quần áo bình thường, không xin tiền của bố mẹ.

Hai cháu Đạt và Khoa được tìm thấy ở thành phố Huế, nơi cách nhà 300km.

Ngày 27/2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An nhận được đơn trình báo của gia đình anh Vương Tuấn Hưng (trú khối 7, phường Quán Bàu, TP Vinh) phản ánh về việc con trai anh Hưng là cháu Vương Tuấn Khoa và cháu Lưu Xuân Đạt mất tích 2 ngày không rõ lý do.

Theo gia đình, khoảng 18h ngày 26/2, cháu Đạt sang nhà rủ cháu Khoa đi chơi. Đến tối muộn, gia đình không thấy 2 cháu về nhà nên đi tìm nhưng không thấy. Gia đình cũng nhờ cộng đồng mạng chia sẻ nhưng hơn 2 ngày không có tung tích gì.

