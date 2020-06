Rủ nhau đi tắm sông, 3 nữ sinh lớp 6 chết đuối thương tâm

Công an TP Hải Dương đang điều tra làm rõ vụ tai nạn tại tòa nhà Hòa Xá khiến 2 công nhân rơi từ tầng 14 xuống dưới, 1 người chết, 1 người bị thương nặng.

(VTC News) - Chiều 30/6, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, bổ nhiệm Đại tá Thái Hồng Công làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.